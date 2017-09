Juday, pupuntahan ang ‘kabit’ sa US

HAVEY: Nakakaaliw ang ganap na photo shoot ng pamilya Agon­cillo noong weekend para sa isang magazine.

Mistulang family weekend getaway ang nangyari sa kanila sa ShangriLa @ The Fort at sobra sa pagka-hyper ng kanilang mga anak.

Si Ate Yohan, gustung-gustong mag swimming. Sina Lucho at Luna, wagas ang pagsayaw.

Sina Ryan at Juday, bihis at akmang magde-date pero nag-iingat na maparami sa pagkain. Nagpapaka-fit kasi ang mag-asawa.

Nakita pa ni Juday sina Ruffa at Richard Gu­tierrez kasama si Tita Annabelle Rama sa lobby with Marivic Ong from Star Cinema.

Kahapon, extension ng Family Weekend dahil nag-celebrate ang Pamil­ya Agoncillo ng Grandparents’ Day kasama ng mga lolo at lola ng dalawang angkan.

Bumabawi ang mag-asawa dahil medyo isang linggo rin nilang na-miss ang mga bata dahil sa biyahe ng Eat Bulaga pa­puntang Japan.

Nakapag-promise sina Juday at Ryan sa mga anak na magbibiyahe silang buong mag-anak sa Halloween weekend.

In the meantime, ratsada muna si Juday sa endorsement activities niya kasabay ng pagbisita sa mga taga-Marawi bilang parte ng kanyang outreach this week.

Then next week, lalarga si Juday papuntang US para sa 40th birthday ng kanyang bestfriend na si Beth Tamayo na tinatawag niyang ‘kabit’.

Simula noong bata pa sila at mag-BFF na hanggang sa magkaroon ng kani-kanyang pamil­ya, sanggang-dikit ang dalawa.

Pagbalik niya ng ‘Pinas, double time si Juday sa pag-shoot ng Ang Dala­wang Mrs. Reyes.

Ganyan ka-grounded at katotoo ni Juday. Kahit gaano man ka-busy, may oras na laging ilalaan para sa quality time with her family and friends. Kaya naman siya blessed.

***

WALEY: Nakakalungkot ang balita tungkol sa isang prem­yadong aktres na naba­litaan namin na-confine sa hospital after a major event.

Hindi na dapat ito nahahayaang magkasakit at nag-iingat na dahil medyo susceptible na siya sa karamdaman.

Hindi kasi madali ang pinagdaanan ng aktres sa buhay niya.

Kahit sa pagkain, dapat ay nag-iingat na rin siya. Hindi na puwede ‘yung dahil nagutom siya at na-miss niya ang lasa ng paborito niyang corned beef, straight from the can ay kakainin niya ito with matching fruit juice na marahil ay kakontra ng laman ng de latang corned beef.

Basta, we wish this actress all the best dahil malapit din ito sa ating puso. Sa estado niya ngayon, dapat ay iniingatan at pinag-iingat na siya.

Marami pa siyang magagawang maganda’t mainam at mahusay para sa ating industriya kung pangangalagaan niya ang kanyang pa­ngangatawan.

***

For your comments, opinions and contributions, you can DM me on IG and tweet me at @iamnoelferrer.