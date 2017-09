Juday, nilayasan si Ryan dahil kay Beth!

HABANG nasa U.S. si Judy Ann Santos para sa 40th birthday ng kaibigang si Beth Tamayo, nakita naman naming kasama ni Ryan Agoncillo sa backstage ng Eat Bulaga ang bunso nilang si Luna.

Ang cute-cute ni Luna na nakikipaglaro sa mga tao sa nasabing noontime show ng Kapuso network. May yaya si Luna, pero kapag kinakausap siya ng mga tao sa backstage, attentive siya.

Marami rin ang kumakarga sa kanya at hindi isnabera ang bata, huh! Mana siya sa famous parents niya na ma-PR sa mga tao! Si Baeby Baste, tuwang-tuwa rin kay Luna.

Minsan naman, nakakasama ni Ryan sa Eat Bulaga ang dalawa pang mga anak, sina Yohan at Lucho.

Samantala, naikuwento sa amin ng assistant ni Ryan na babalik kaagad ng ‘Pinas si Juday at “tumakas” lang daw talaga ito para sa birthday ng kaibigang si Beth.

***

Nora, hindi nairita kina Jose, Wally, Paolo

ANG ‘The Lolas Beautiful Show’ ang papalit sa mababakanteng time slot ng Trops, ang pre-programming ng Eat Bulaga sa GMA 7. Sina Jose Manalo, Wally Bayola at Paolo Ballesteros ang hosts ng nasabing morning magazine show.

Bilang Lola Tinidora, Lola Nidora, Lola Tidora ang JoWaPao sa kanilang morning magazine talk show. Ang lola characters ng JoWaPao ang pinasikat nila sa Juan For All, All For Juan barangay segment ng Eat Bulaga.

Noong Wednesday unang nag-taping ang JoWaPao para sa The Lolas Beautiful Show at ang una nilang show ay ang Superstar na si Nora Aunor. Aliw na aliw raw si Nora sa tatlong lola.

Kahit nga raw medyo tumagal ang taping nila dahil sa “nangangapa” ang lahat at marami pang inayos sa technical side, hindi naman daw nagreklamo ang Superstar.

In fairness daw sa tatlong hosts, marami raw silang inputs sa interview nila kay Nora at hindi lang sila nag-relay sa script.

Obvious daw na nag-research ang JoWaPao ng mga bagay-bagay kay Nora, kaya lalo raw naging interesting ang interbyuhan nila.

Sa Lunes, 11:30AM na mapapanood ang The Lolas Beautiful Show.

***

Action star, mahal maningil

INIINTRIGA ang isang action star dahil ang mahal daw maningil ng kanyang manager para sa isang social media posting. Uso na kasi na ang ilang mga produkto ay nagpapa-post na lang sa social media at hindi na kumukuha talaga ng endorsers.

Ang singil daw kasi ng manager ng action star ay P500,000 per posting. Komento naman namin, kanya-kanyang diskarte lang naman ‘yan at may ibang celebrities na mas mahal pa nga kung maningil.

Ang problema lang sa ibang mga agent na gustong magpa-post ng mga hinahawakan nilang product brand sa ilang celebrities, kapag namamahalan sila sa presyong kino-quote sa kanila, sinasabi na kaagad nila na O.A. o over acting ang singil ng mga celebrity (o managers) na kinokontak nila!