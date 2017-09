JOYCE, KAMPI KAY THEA SA KABUGAN NG BOOBS

THINSPIRATION ni Joyce Ching si Marian Rivera.

Kasama si Joyce sa bagong primetime series ni Marian na Super Ma’am at napansin namin nu’ng presscon na ang laki ng ipinayat ni Joyce.

Sabi sa amin ng 22-anyos na Kapuso star, si Marian ang thinspo niya dahil napanood niya ang interview nito na sinabi ni Yan na 19 inches lang ang bewang nito.

“Nakakahiya naman kung 28” ang bewang ko, ‘di ba? Nanganak na siya (Marian), tapos 19” ang bewang niya!” natatawang sey ni Joyce.

Nang alamin namin kung anong waistline ni Joyce, natatawa niyang inamin na 26” ang bewang niya, so malaki pa rin.

Kailangan niya pa itong bawasan para ma­ging 24” o mas maliit pa.

Tsika sa amin ng chinitang dalaga, kaya siya pumayat ay dahil nag-gym siya ng isang buwan.

Tapos ay no rice, no fried food, no fast food and no sweets. Ngayon ay kumakain-kain na siya, pero maintained na niya ‘yung no rice diet.

Iwas na rin siya sa colored drinks gaya ng soda. Water na lang ang iniinom niya.

Ang kaibigan ni Joyce na si Bea Binene ay pumayat na rin mula sa dating pagiging chubby.

Hirit namin kay Joyce, mukhang lamang sa kanya si Bea pagda­ting sa palakihan ng dibdib dahil mas biniyayaan ito sa boobs department.

Hindi ba siya naiinggit na mas ‘gifted’ sa kanya si Bea?

“Hindi po. Parang mahihirapan akong mag-gym ‘pag malaki, kasi mabigat. So, okey na rin.

“Kay Thea (Tolentino) na lang ako babarkada dahil parehas kami. Ha! Ha! Ha!” tawa ni Joyce, na gumaganap bilang makapangyarihang diwata na si Dalikmata sa fantasy-action series na Super Ma’am.

Si Thea pala ang ka-close ngayon ni Joyce mula nang magkasama sila sa afternoon soap na Hahamakin ang Lahat.

Hindi pa nakakaeksena ni Joyce si Marian sa taping, pero ang saya raw nitong kasama.

Aniya, down to earth si Yan at gustong maka-close ang lahat ng nasa cast. Kinuha nito ang mga number nila dahil gagawa raw ito ng Viber group.

Super bait, super okay, super humble at super family woman ang description ni Joyce sa bida ng Super Ma’am na si Marian.