JOSHUA, TAKOT MAGTANONG KAY JULIA

INAMIN ni Joshua Garcia na nanliligaw siya sa ka-loveteam niyang si Julia Barretto.

“Ngayon po, nanliligaw,” ang kaswal na sagot ng 19-anyos na binata nang matanong siya tungkol dito sa presscon ng pelikula nilang Love You To The Stars and Back.

Nang si Julia ang tanungin kung priority ba nito si Joshua ngayong nililigawan na pala siya ng binata, very positive ang sagot ng 20-anyos na dalaga.

“If I’m being very honest, I’ve learned to prioritize my work. But he’s become such an important person in my life and it’s not like nakakasagabal din siya sa trabaho ko.

“So, I don’t see any problem naman kung if ever pagsabayin ‘yon. That’s because I’m being very honest right now,” matamis ang ngi­ting daya­log ng gandarang si Julia.

Nu’ng turn na na­ming magtanong ay inusisa namin si Joshua kung kailan exactly nagsimula ang panliligaw niya kay Julia.

Aniya, nu’ng look test pa lang nila dati bago pa nila gawin ang hit movie­ nilang Vince & Kath & James ay crush na niya si Julia.

Nag-umpisa siyang manligaw nu’ng simula ng 2017. December 2016 ipinalabas ang VKJ sa MMFF.

So, mula Enero hanggang Agosto, ano nang development sa panliligaw niya sa dalaga?

“Ganu’n pa rin ho,” ang tila walang energy na pakli ni Joshua, na parang laging NAGBA-BUFFERING ‘pag sumasagot sa tanong.

“Kawawa naman ho siya,” natatawang hirit ng mahusay sumagot na si Julia, na gustong tulungan ang kanyang ka-loveteam.

Dayalog namin kay Julia, lalaki si Joshua, kaya dapat ay kaya nitong sagutin ang kahit na ano.

Nasaan na sila ngayon after 7 months ng panliligaw niya?

“Nanliligaw pa rin ho, pero malalim na talaga ‘yung pinagsama­han namin.

“Mas kilala namin ang isa’t isa. Ayun po,” sey ng binatang tubong-Batangas.

Base sa sagot ni Julia ay hindi makakasagabal sa trabaho nito kung maging sila mang dalawa dahil sila rin ang pinagla-loveteam.

Short of saying na anytime ay puwede nitong sagutin si Joshua.

Anong reaksyon dito ni Joshua at anong gagawin niya para makamit na niya ‘yung minimithi niyang sagot ni Julia?

“Nakakatakot pa rin kasing magtanong sa kanya, kasi hindi mo rin ine-expect kasi kung ano ang puwede niyang sabihin, eh.

“Puwede siyang maghindi, eh. Kasi sa ngayon, ‘yung trabahong pumapasok sa amin, ang hirap sayangin, eh.

“Kasi, nakakatakot talagang magtanong (kay Julia). Natatakot po akong magtanong,” seryosong bulalas ng bagets na produkto ng PBB.

Bakit may ganu’n siyang pagdududa at takot sa sarili niya?

“Kasi lahat naman tayo, natatakot tayong ma-reject, eh.” sagot niya.

Bakit niya naiisip na mare-reject siya, eh mukhang napaka-positive ng response ni Julia sa bagay na ‘yon?

“Hindi, kasi po, wala po talaga akong… hindi, ako kasi, ako ‘yung taong insecure. Mababa ‘yung confident ano ko…”

Confidence level?

“Yes.”

Pero sa puntong ito, parang hindi niya kaila­ngang mawalan ng kumpiyansa sa sarili.

Dapat lang niyang lakasan ang loob niya dahil kumbaga, nandu’n na, eh. Nasa court na niya ang bola, siya na lang ang hinihintay na mag-shoot.

“Pero hindi n’yo rin naman ho ako masisisi kung ganu’n ho ‘yung mararamdaman ko.”

Dahil?

“Ganu’n po ako nu’ng lumaki na, eh.”

Nanggaling na ba siya sa isang masakit na rejection?

Tila nag-iba ang timpla ni Joshua habang tinatanong namin, pero sinagot pa rin niya kami ng, “Hindi pa.”

“Uh-ohh…” reaksyon ni Julia, na nakahalata na nag-iba ang mood ng ka-loveteam niya.

So, si Julia na lang tinanong namin.

Mukhang tanggap na tanggap ng family ni Julia si Joshua.

Siya ba ay na-meet na niya ang pamilya ni Joshua at paano siya sa mga ito?

“Na-meet ko na po ‘yung family ni Joshua… na-meet ko na po sila,” ani Julia, na parang wala sa sarili ang sagot dahil nagwu-worry ito kay Joshua.

Since hindi na nila kami masagot nang matino ay itinigil na namin ang pagtatanong sa dalawa.

After namin ay may nagtanong kay Joshua kung napikon ba ito sa mga tanong namin.

Nag-thumbs up sign si Joshua, na tila ang ibig sabihin ay inaamin niya na NAPIKON siya.

Later on, ang sabi ng nag-facilitate ng presscon, ang ibig sabihin ng pag-thumbs up na ‘yon ni Joshua ay okey lang ito.