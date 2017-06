JOROSS, PINAPAAMIN ANG MGA PAMHINTA

SABI ni kumareng Tsinita Doll tungkol kay Joross Gamboa, “He is most indelible to me in the, at least for me, poetic Intoy Syokoy ng Kalye Marino for which he received an Urian nomination.

“As in ginulat nya ako du’n. Aba, mahusay pala ang mestizong mama na ‘to.

“And then he made me cry in I Love You Thank You where I felt he gave a delicate and lovely portrayal.

“No Urian love for that, kaloka talaga ang taga-Urian for the snub!

“Now, I am so ready to be ­pleasantly delighted, even moved, by him in what is I hope a fitting follow-up to ILYTY that is Deadma Walking. Go, rampa naaaa!!!”

Second the motion ang diva that you love sa kuda ni mareng Tsinita Doll.

Ang paghahanda ni Joross para maging pamhintang si John, “Kailangan na pag-aralan ko. Kasi, aside from our director, kami talagang nakakaalam about our roles.

“Pero hindi mo naman mapi-please ang lahat ng tao. Some will say magaling ka. Others will say na hindi ka nila gusto.

“Ako kasi bilang artista, talagang I create another person. I flesh him out, lalo na dito, kasi nga first time kong gumanap na straight-acting gay person.”

May friends si Gamboa na in the pamhinta category at ang ginagawa niya sa kanila, “Pinaaamin ko. Sina­sabi ko, ‘Hoy, umamin ka na! Ako pa ba ang lolokohin mo?’

“Minsan nagagalit kasi napapagkamalan lang. May mga kaibigan kami na alam namin na gay pero pag kasama namin, lalaki siya.

“Pero pag kasama na siya nu’ng gay friends niya, bumibigay na. Hahaha!”

Pag-amin ni Joross, “Wala pang pamhintang nag-attempt na manligaw sa akin. Masyado akong magaslaw.

“Sa mga artistang supposedly o may alegasyon na pamhinta, wala rin. Siguro kasi, kaya sila nagpaparamdam, feeling nila, may pag-asa sila.

“Parang ako, sa babae. Kung nagpaparamdam ako ng panliligaw, doon ako magpaparamdam sa feeling ko ay papatulan ako.

“Eh alam nilang hindi ako papatol, kaya di sila nagpaparamdam.”

Happily married si Gamboa kaya itinanong ko kung ano ang pakiramdam ng wifey niya pag gumanap ­siyang gay sa TV o pelikula?

“Hindi naman siya nao-off o nandidiri,” sagot agad ni Joross. “Pero, pag may emotions na du’n sa mga eksena… ‘Yung may mga titigan na or lambingan, parang may ibang fee­ling ata siyang nararamdaman.

“Sobrang realistic kasi kaya siguro, ninerbiyos siya. Baka matuluyan ako. Hahaha!

“Hindi na siya nagtatanong why I accept gay roles, kasi, sa kanya naman lahat napupunta ang sweldo ko. Hahaha.”

Ang showbiz ni Joross na gusto niyang magkatotoo, “Ang goal ko ay tumagal ako sa industriya. Hope­fully, umabot ako sa stature ni Mr. Eddie Garcia.

“Yung may respeto sa ‘yo, kasi, alam nilang pinagpaguran at pinaghirapan mong maging aktor. HIndi lang star, ha? Kundi aktor.”