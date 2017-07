JONA, PINALAMON NG ALIKABOK SINA ISABELA, MICA AT JEREMY

HAVEY: 44.78% ng public text and online votes sa grand finale ng The Voice Teens noong Linggo ang nakamit ni JONA Soquite ng Team Sarah Geronimo.

Pinakain ni Jona ng alikabok sina ISABELA Vinzon (22.42%) ng Team Bamboo, MICA Becerro (17.79%) ng Team Lea Salonga, at JEREMY Glinoga (15.01%) ng Team Sharon Cuneta.

Marami nang naisulat at nagbigay ng kani-kanyang comment sa nagwagi sa finale na lackluster.

Katulad ng structure ng sleeper hit na Kita Kita, ihahayag ko ang aking saloobin na pareho ng naramdaman ng kapatid kong si Direk Calvin Neria.

ISA. Isang panawagan lang para sa power votes.

(Nang sabihin ng Pop Idol na si Sarah na, “Popsters, tulungan natin si JONA na makamit ang kanyang pangarap,” ‘yun na!)

DALAWA. Dalawa sa kanila ang mahigpit na naglabanan sa huli.

(Walang bisa ang endorsement nina Senators Manny Pacquiao at Kiko Pangilinan para maipanalo ang kulelat na manok sana naming build-upable na si JEREMY para manalo, dahil ang dalawang mahigpit na naglaban ay sina JONA ng Team Sarah, at si ISABEL ng Team Bamboo).

TATLO. Tatlong beses silang binigyan ng pagkakataon para ipakita ang galing sa pag awit.

(‘Yung unang dalawang kanta nong Sabado, parang walang kuwenta at hindi kasinghusay ng dating Seasons ng The Voice).

APAT. Apat na coaches ang nanawagan para sa kanilang mga alaga.

(Well, we know kung sino ang mas kinampihan ng millennials na masipag magsipagboto at super active sa social media.)

LIMA. Limang beses nang may nanalo pero walang sumikat nang todo.

(Pinakapuwede sanang sumikat si Elha. Puwede pa sana!)

ANIM. Anim na beses na itong palabas na ito at pareho pa rin ang istorya kung sino ang mananalo.

(Wala lang sila sa Resorts World this year. Studio na lang.)

PITO. Pito ang premyong natanggap ng grand champion.

(Hindi pa sigurado kung sino sa kanila ni JONAlyn Viray ang magpapalit ng pangalan — dahil there can only be ONE JONA!)

WALO. Walo ang nag­laban bago nag-finals.

(Sayang ‘yung bading na finalist ni Bamboo.)

SIYAM. Siyam na beses ko sinabi na ang singing contest na ‘yan ay iisa ang takbo ng resulta.

SAMPU. Sampung kaibigan ko ang masugid na nangampanya para sa alaga ni Mega.

(Siyempre naman, si Mega ang baguhan sa coaches, she needed our validation, too)

Change is coming daw. Hintayin natin sa PANLABING-ISA na season. Baka.

***

WALEY: Kahapon, napagkatuwaan ni Coach Lea Salonga na magtanong, ano ang puwedeng susunod na Season ng The Voice kung meron man.

Maganda ang suggestion ni John ‘Sweet’ Lapus na hindi pa raw nagagawa sa buong mundo at tayo ang mauuna — ang THE VOICE SENIOR Edition.

Natuwa at natawa ang netizens at sabi’y maraming puwedeng pumasok na sponsor like Memo Plus Gold, Gatas na pang-Gold, Liniment at mga Pharmaceutical Companies.

Pero ang tanong ni Lili Marlene, hindi ba araw-araw na ring ginagawa yan sa It’s Showtime Tawag Ng Tanghalan?

Kung magkagayon, masayang magkaroon ng special participation ang turning-80 years old ngayong taon na si Pilita Corrales dahil sila ang nagsimula ni Bert Tawa Marcelo ng PUWEDE PA KAMI portion sa kanilang Bagong Kampeon.

***

