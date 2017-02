Jona, makulay ang tagumpay sa Kapamilya

MAS marami pang taga­pakinig ang pahahangain ng Kapamilya singer na si Jona.

Mapakikinggan na ang kanyang self-titled album sa ilalim ng Star Music.

Magmula nang tumuloy siya sa bagong tahanan niya sa ABS-CBN, lalong dumami ang tagahanga ng ­power belter.

Sunud-sunod ang tagumpay sa kanyang karera.

Naging interpreter sa Himig Handog P-Pop Love Songs 2016 (Maghihintay Ako), umawit ng kanta para sa 25th anniversary compilation album ng MMK (Because You Loved Me), nag-solo concert (Queen of the Night: Jona), kumanta ng theme song ng Miss Universe (Confidently Beautiful) at napasama sa Birit Queens ng ASAP.

“Sobrang colorful ng unang taon ko sa ABS-CBN. Marami akong first time na nagawa sa career ko,” sambit ni Jona.

“At ngayon, finally, nandito na ang album ko na sobrang proud na proud ako. Masasabi kong isa itong dream come true.”

Ilang orihinal na ­awitin ang tampok dito gaya ng carrier single nitong Ano Nga Ba Tayo?, ang Magtibay kung saan ka-duet niya si Regine Velasquez, Till the End of Time, Ano Bakit ­Paano, at Last Message.

Mapakikinggan din ang kanyang versions ng ilan sa pinasikat niyang TV at movie theme songs tulad ng I’ll Never Love This Way Again mula sa Barcelona: A Love ­Untold, You na theme song ng Star Cinema movie na My Ex and Whys, at ­Maghihintay Ako mula sa Himig Handog 2016.

Bukas (Lunes, Feb. 27), maaari nang mapa­kinggan ang buong album sa Spotify.

Magiging ­available ang album sa ­lahat ng leading music stores ­simula March 3 ­(Biyernes).

Pwede itong i-download worldwide simula March 4 (Sabado).