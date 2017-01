Jona, confidently beautiful sa theme song ng Miss U

OVERWHELMED si Jona na siya ang napi­ling kumanta ng Confidently Beautiful, ang theme song ng 65th Miss Universe.

Once in a lifetime kasi ang ganitong pangyayari.

‘Confidently Beautiful’ din ang competition motto ng timpalak.

Hindi Die Beautiful, huh?!

World-class ang husay ni Jona, kaya asa­han natin na confidently beautiful ang performance niya sa Governor’s Ball.

***

Para kay Maxine Medina, ano ang quality ng isang babae para ma­ging confidently beautiful?

Sagot ng ating kandidata sa Miss U, “A woman’s passion to pursue her dreams despite all odds makes her confidently beautiful.”

***

Marami ang nag-react sa OA na post ni Dianne Medina bilang pagtatanggol sa pinsan niyang si Maxine.

What can we expect? Kung hindi OA si Dianne eh matagal na sana siyang sumikat.

Lahat na yata ng network, napuntahan na niya. Lahat ng raket, pinatos na niya.

Sana, sa pagtatanggol niya sa Bb. Pilipinas na pinsan, magkaroon na siya ng sariling identity at hindi lang siya makilala bilang starlet na girlfriend ni Rodjun Cruz.

***

Ngayong binitawan na ni Cory Quirino ang pagiging franchise ­holder ng Miss World dito sa Pilipinas, napa­balitang si Arnold Vegafria na kaibigan niya ang humalili sa kanya.

Ano kaya ang masasabi ng grupo ni Jonas Gaffud na ang suppor­ters ay naghahangad ding humawak ng franchise ng major beauty pageant?

***

Hindi pa rin maamin nina Bea Alonzo at Gerald Anderson ang kanilang relasyon.

Kitang-kita ‘yun sa episode ng Gandang Gabi Vice na ingat na ­ingat na ‘wag mababanggit ang pangalan ni Ge­rald na siyang ikinaka­kilig ni Bea ngayon.

Ibig bang sabihin, sa promo ng bagong Kime­rald teleserye, palalaba­sing puwedeng magka-something pa sina Kim at Gerald kahit may Xian at Bea na?

Siguro nama’y mas matalino na ang fans nila ngayon.