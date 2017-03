Jolo nag-deactivate sa IG pagka-break kay Jodi

“AYOKO lang,” matipid na sagot ng Cavite Vice Governor Jolo Revilla nang kinulit namin kung bakit na-deactivate na niya ang kanyang Instagram account.

Kasabay iyun ng ku­malat na isyung nag-break na sila ni Jodi Sta Maria.

Ayaw pa rin kaming sagutin ni Jolo sa estado ng kanilang relasyon.

Ayaw niyang sagutin ang tanong namin kung binati ba siya ni Jodi noong nakaraang birthday niya.

Sabi lang niya, binati siya ng Mommy ni Jodi.

Mas mabuting ibuhos daw niya muna ang panahon niya sa mga taga-Cavite.

Nu’ng nakaraang kaarawan niya ay nagkaroon siya ng gift-giving sa Bacoor, at nagpakain siya ng mahigit 2,000 batang day care students mula sa 73 barangays ng Bacoor.

Masaya siya nu’ng araw na iyun dahil nakikita niyang masaya ang mga bata na nakasama. Suportado siya siyempre ng Mama niyang si Mayor Lani Mercado.

Hindi na nagpahanda si Jolo para sa mga kaibigang gustong bumati sa kanyang kaarawan.

“Ayoko na magpa-party. Hindi naman kami kumpleto. Alam n’yo naman na iisa lang ang wish ko siyempre, para kay Papa,” pahayag ni Jolo.

Hindi pa namin nakausap si Sen. Bong Revilla kung ano ang wish niya para sa anak.

Sa Facebook lang namin nabasa ang mensahe ni Sen. Bong para kay Jolo.

Bahagi ng pagbati sa kanyang 29 y/o son, “Anak, mula sa iyong pagkabata, namulat ka sa mga hinaing at mga gawain para sa ating mga kababayan. Sa mura mong edad ay nakita mo na ang kailangang gawin para sa ating lalawigan.

“Ang mahihingi ko na lang ay ang hi­git mo pang sipag at sigasig sa paglilingkod sa kanila.

“I see that you have grown into a good man, a good father, and a good public servant.”

Sabi naman ni Lani para kay Jolo, “Panala­ngin ko sa ating Panginoon na pangalagaan ka Niya at patuloy na ga­bayan. Kahili­ngan ng bawat ina na laging mapabuti ang kanyang anak. Sana ay maabot mo ang kaganapan ng iyong mga pangarap sa buhay.”

***

Marami ang nagtataka kay Aljur Abrenica na tila wala na siyang interes na magtrabaho.

Narinig naming dine­dedma na raw niya ang mga text at tawag ni direk Gil Portes.

May imbitasyon daw sana sa hunk actor sa opening ng Hermano Puli Museum sa Lucban, Quezon pero dedma raw ito.

Gusto rin daw sana siyang kausapin ni direk Gil dahil kinukuha siyang artista para sa part two ng Mulanay, hindi raw niya sinasagot.

Kahit ang handlers ni Aljur sa GMA Artists Center ay minsan sinasagot, minsan eh hindi.

Pinipili lang daw ang tinatanguan nitong pro­jects. Mga pakonti-konting raket lang daw ang inu-oohan niya.

Nagtataka na rin ang mga katrabaho niya kung ano ba talaga ang plano ng Kapuso actor.

Sa Instagram lang siya nasusubaybayan, pati si Kylie Padilla na proud na proud na sa kanyang baby bump.

***

Bilib si Iza Calzado kay Kylie Padilla dahil pinanindigan nito ang pagbubuntis sa gitna ng magandang takbo ng career.

Nalungkot ang original na Amihan sa Encantadia dahil naiba ang takbo ng kuwento ni Amihan dahil sa pagbubuntis ni Kylie.

Ani Iza, “Siyempre malungkot ako na naiba ang istorya. Kasi, apat sila na sang’gre, di ba?

“Pero at the same time, masaya ako para kay Kylie dahil siyempre, hindi natin mapipigilan at mababago ang mga pangyayari.

“At nirerespeto ko siya dahil she chose to keep the baby at pinanindigan niya.

“In an industry such as ours, it takes a lot of guts to do that.

“Especially if you are at the prime and peak of your career. Perhaps this is what is meant to happen.”

“Tinext ko nga si direk Mark (Reyes). Niloloko ko siya, ‘direk babalik na ba ako?”