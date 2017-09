John Lloyd, sobrang bastos sa IG

DISAPPOINTED to the highest level ang naramdaman ng mga followers ni John Lloyd Cruz dahil sa pinost niyang ‘poop’ sa Instagram account niya. Pinagtalunan nga sa simula ang photo na ‘yon, kung pagkain ba ‘yon na binabad sa suka, o talagang ‘ebs’?

Pero, super-turned off nga talaga ang mga fans ni Lloydie sa kanya. Na sa tinagal-tagal daw niyang iniidolo ang mahusay na actor, bigla itong naging ganito. At siyempre, si Ellen Adarna na naman ang sinisisi ng iba.

May mga nagsasabi rin na dapat bigyan ng kahihiyan ni John Lloyd ang mga naging leading ladies niya, at pati na rin ang pamilya niya.

Sabi ni its_me_rosyposy “Us kids are the reflections of our parents. Just think what your Mom and Dad are feeling right now. Be considerate of their feeling for a change. One day you will understand… I don’t know you but I care…”

Hirit naman ni joseohyeon01 “Bastos nito, dami pa naman teens ngaun humahanga sayo pero wala disappointed to the highest level kana ingat nalang sa karma.”

At nagsabi naman si jonosar_ “This is right time to unfollow you. Disgusting.”

Say pa rin ni dhayingpaje “Omg Lloydi ikaw paba yan? Anu na ngyari sau bkit naging ganyan ka na. Subra na yata pinagdaanan mo ah. nakkalongkot nmn parang wla kna sa sarili mo.”

Pero, marami rin ang nagsabi na dapat ipagdasal si Lloydie ngayon, dahil feeling daw nila ay may pinagdaraanan talaga ito, at naghahanap ng mga tunay na kaibigan.