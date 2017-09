JOHN LLOYD, NAKIUSAP NA HUWAG IDAMAY SI ELLEN

MAY directive ba sa ta­lents ng Star Magic na huwag nang magkomento o makisawsaw sa isyu ng viral video ni John Lloyd Cruz kasama si Ellen Adarna?

Pero mabilis namang pinik-up at nai-share pa ang post ni Ogie Diaz sa Facebook ‘yung pinag-usapan nila ni John Lloyd nang magkita sila sa taping ng Home Sweetie Home kamakalawa.

Sabi ni JLC, “Natuto ako, Ogs. Wala naman akong pinagsisisihan, we were enjoying that time.

“Nalungkot lang ta­laga ako dun sa dirty finger. Ayoko siyang makita ng mga bata.

“I’ve learned so much from this. I’m really sorry.”

Inako ni Lloydie ang pangyayari. Huwag na raw idamay si Ellen at ang kaibigan nitong nag-upload.

***

Sa presscon ng The Debutantes ng Regal Films, tikom naman ang bibig ni Miles Ocampo na isa sa mga bida ng pelikulang iyun.

Close din kasi sina Miles at John Lloyd dahil magkasama sila sa Home Sweetie Home at sa ilang pelikula nilang pinagsamahan nila ni Sarah Geronimo.

Sabi na lang ni Miles, wala siyang karapatan na magbigay ng comment tungkol sa isyung ‘yan.

“Panonoorin daw ni Kuya (John Lloyd) ang The Debutantes. Nakita raw niya ang trailer, ang ganda-ganda raw,” nakangiting pahayag ni Miles.

Pati ang ilan pang Star Magic talents na sina Michelle Vito, Jane de Leon at Sue Ramirez ay ‘no comment’ din sa isyu ni Lloydie.

Mas excited na lang daw sila na panoorin ni John Lloyd ang pelikula nila na magso-showing na sa October 4.

***

Base sa mga ipinost ni John Lloyd sa Instagram, tila nag-e-enjoy talaga siya sa samahan nila ni Ellen Adarna.

Meron siyang kuhang tila ini-stalk niya ang Kapamilya sexy actress.

May post din siya ng librong ‘Think Positive Stay Positive’ at reaction na tatlong happy emoticon si Ellen.

***

Sa press visit sa I Can See Your Voice na ihu-host ni Luis Manzano, nagkomento ang actor/TV host tungkol sa pinagdaanan ni John Lloyd.

Pahayag ni Luis, “It’s just life. Wala siyang ginagawang masama. I know that person.

“That video does not define who John Lloyd Cruz is as a man, as an actor.

“Gusto lang kasi nila manghusga. ‘Yun kasi ang hobby ngayon ng mga Pilipino eh, mang­husga. ‘Yun ang trip nila eh.

“Cool ‘yan, eh. Cool ‘yang mam-bash, cool ‘yung gumawa ng fake account ng troll.

“Although some are really concerned, but let’s not have one video define who he is.

“Kilala ko si Lloydie, wala siyang ginagawang masama du’n sa video.”

***

Totoo bang dine-delay pa ang renewal ng kontrata ni John Lloyd sa Star Magic?

May ganu’ng intri­gang nakakarating sa amin, pero malakas pa rin ang kumpiyansa naming hindi nila bibitawan si John Lloyd at mananatiling Kapamilya ito.

Dadalo kaya siya sa Star Magic Ball sa September 30?