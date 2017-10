Joey vs. Maine sa usaping depression, mainit na pinagdebatehan sa social media

MAINIT pa ring pinag-uusapan ang magkasalungat na pananaw nina Joey de Leon at Maine Mendoza sa Depression.

Mabilis na kumalat at pinag-usapan ang Sugod Bahay segment na iyun last Thursday ng tanghali, na kung saan sinabi ng kanilang winner na dumaan sa depression ang kanyang ina.

Kaagad naglabas ng sariling pananaw si Tito Joey na gawa-gawa lang daw ang depression. Pa-sosyal lang daw iyun na inayunan naman ni Jose Manalo.

Kinontra ito ni Maine Mendoza na kung saan sinabi niyang hindi joke ang depression lalo na at marami nga raw kabataan ngayon ang nakakaranas ng depression, at dapat silang bigyan ng suporta, na nag-agree naman si Alden Richards.

Hindi lang natuloy ang pagtatalo nila dahil naputol ang signal ng live feed kina Maine sa barangay.

Mabilis na nag-react ang mga netizens sa napanood nila sa Eat Bulaga. May mga naniwala at umaayon kay Tito Joey, pero matindi ang pamba-bash sa kanya ng mga netizens, lalo na ang mga millennial na mas agree sa pananaw ni Maine.

Ang dami na ring nakisawsaw sa isyu, may kanya-kanyang pananaw ang ilang kilalang celebrities at maayos naman nilang pinaliwanag kung bakit nila ina-acknowledge na meron talagang depression.

Matindi ang pahayag ng Bb. Pilipinas International Mariel de Leon na tila diring-diri siya sa pananaw na iyun ni Tito Joey.

Sabi pa niya; “Same last name, but thank God were not related. Ew. Shame on him and people who think like him.”

Positive naman ang mensahe ni Ryan Agoncillo kaugnay sa isyung ito na ipinost sa kanyang Instagram account.

Bahagi ng post ni Ryan: “Instead of the TV instincts kicking in for a quick draw reaction, I knew I had to remain quiet and not add to the noise.

Because it is this very noise that pushes the quite ones further into a corner. It is good we have this avenue for expression, let’s continue to do so. It is healthier, thank you for this. Mahigpit na yakap para sa iyo at sa mga tahimik.”

Isang kilalang Psychologist at dating resident Psychologist ng Survivor Philippines na si Dr. Ali Gui, ang nakausap namin para hingan ng sarili niyang pananaw sa isyung ito. Ayon kay Dr. Gui, parehong may punto ang dalawa.

Totoong may depression ayon kay Dr. Gui. Pinuri niya ang katatagan ni Tito Joey na kaya niyang harapin at labanan ang depression. Pero hindi naman daw lahat ay kagaya niya.

Nung panahon kasi ni Tito Joey, kayang labanan at ma-handle nang mabuti ang depression dahil maaring hindi ganun ka-stressful nung unang panahon. May pamilyang nakakatulong, kaya hindi na umabot sa puntong ma-label nila ang karamdamang iyun na depression.

“Ngayon kasi may mukha na ito. Nung unang panahon, hindi pa nga nila masasabi iyun, at nagagawa nilang harapin,” bahagi ng paliwanag ng nakausap naming Psychologist.

Ngayon kasi ay napapangalanan na nila ito dahil aware na ang lahat kung ano talaga ang nararamdaman natin.

Kaya sa usaping ito, malinaw na ito ay pagtatalo ng magkaibang henerasyon, ang XYZ generation ni Tito Joey at ang sa millennial na si Maine.

Tama ngang nung panahon ni Tito Joey ay hindi pa nila ito na-acknowledge. Samantala sa millennial age, alam na nila napapangalanan na ito.

Bahagi pa ng paliwang ni Dr. Ali Gui; “Everywhere you look, people these days are stressed out. Many reach a breaking point and sink into depression—a mental health issue few of our grandparents or great grandparents experienced, yet is so common today.

“People 50 or 75 years ago didn’t talk about depression. Depression is not yet a word, depression has no face value, therefore and didn’t seek treatment for it (after all, effective treatments weren’t exactly available back then).

“People especially the millennial today are openly admitting and discussing about depression, because with the way of life nowadays it looks like everyone is so stressed out and depressed.

“But still many researchers are skeptical of the claim that mental health issues are now more common.

“We all have our own opinions, and that’s okay, but instead of bashing and arguing with one another, let us all come together, learn about it and as a community come together to help one another.

Let us spend more time helping one another instead of hurting one another, for it is said that when one person ends his/her own life, the people that they left behind suffers more than a thousand times.

“Depression and suicide are very real, let’s step up and help one another combat this illness.”