“Joel Villanueva” timbuwang sa panlalaban

By Cherk Balagtas

Isang lalaki na kapangalan ni Senador Joel Villanueva ang patay matapos umanong manlaban sa mga aaresto sana sa kanyang mga tauhan ng pulisya sa isinagawang buy-bust operation sa Caloocan City kahapon ng madaling-araw.

Ala-1:00 pasado ng madaling-araw nang maganap ang insidente sa bahay ng suspek sa Barangay 18 ng nasabing lungsod.

Nagsasagawa umano ng buy-bust operation ang mga awtoridad kung saan ay target nilang masakote ang suspek na si Joel Villanueva, alyas ‘Itok’ na dati na rin umanong nakulong sa kasong murder.

Ngunit nasa kalagitnaan ng transaksiyon ay nakatunog ang suspek na isang police decoy ang pinagbebentahan ng shabu dahilan upang agad na bumunot ito ng baril at pinaputukan ang mga awtoridad, doon na siya ginantihan ng putok ng pulisya na tinamaan sa kanyang ulo at agaran niyang ikinasawi.

Sa pagsisiyasat ng Scene Of the Crime Ope­ratives (SOCO) ay pitong sachet ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia at isang .45 caliber na baril ang narekober.

Napag-alaman ding dati umanong tauhan ng barangay si Villanueva ngunit natanggal dahil sa pagkakalulong sa droga.