JODI, PAHINGA MUNA ANG PUSO

HAVEY: ­ ­Pahinga muna sa lovelife si Jodi Sta. Maria. ­Pagkatapos ng napabalitang paghihiwalay na nila nang tuluyan ng ­karelasyon niyang si Jolo Revilla ay heto at ­kabi-kabila ang kanyang endorsements at may ­napapabalita pang bagong teleserye na paparating.

Nakaka-excite ang nabalitaan ­naming kombinasyon at makakasama ni Jodi.

Maliban sa dati na niyang partner na si Richard Yap, ­kasama niya sina Robin ­Padilla at Christopher de ­Leon.

Si Robin mismo ay huli pang napanood sa TV sa Game ng Bayan noong April 2016.

Si Papa Boyet ay naglibot ng tatlong networks sa Alyas Robin Hood, Once Again, Ang Panday at Ang Probinsyano noong nakaraang taon.

Nang hindi matuloy ang teleserye nila ni Judy Ann Santos, nag-My Super D at Till I Met You si Richard Yap at nakatapos din ng ilang ­pelikula ­tulad ng Mano Po 7: Chinoy, Just The Three of Us and Achy Breaky Hearts.

Siguradong pam-primetime itong gagawin nilang teleserye dahil mahirap bawiin ang investment on the big stars.

Interesting ang casting and I’m sure ­marami silang matututunan sa isa’t isa, lalo na ang relatively baguhan na si ­Papa Chen.

Ito kaya ang makaka­tapat ng Mulawin vs Ravena? Exciting!

***

WALEY: Nang mapunta ako sa isang wake recently, nalungkot ako ­hindi lang para sa namatayan kundi sa sitwasyong kinasangkutan na naman ng isang pamilya.

Apparently, may nagparating sa kanilang pamilya — out of nowhere — na parte ng pinaglagakan nilang mausoleum para sa kapatid nila ay bayad umano ng dating girlfriend ng isang aktor.

Yumao na ang aktor at noong mga panahong namatay siya, may iba nang kasintahan ang ex-girlfriend niyang ito.

Sa katunayan, bago pa namatay, nagsabi sa akin ang aktor ukol sa kanyang labis na pagkalungkot sa nangyari sa kanila ng babaeng ito.

Nakakalungkot lang na ­nagkakahati pa rin ang pamilya ng aktor ­dahil sa mga pinagsasabi ng babaeng ito.

Ano kaya ang intensyon ng ­dating girlfriend sa pagsisiwalat nito ­(granting kung totoo)?

O kung tulad ng sinasabi ng ibang kapamilya ng aktor, walang katotohanan ito at tigilan na sana ang panggagamit sa kapatid nila para pag-usapan na naman.

Matagal nang yumao ang aktor. Tahimik na lang sana lahat. Ngunit every so often, bakit kailangang ungkatin pa ang nakaraan at kung minsan ay nadadawit pa ang mga walang malay na mga nilalang?

Gusto ko na lang kumanta ng, “They don’t know that I come running home when I fall down/ They don’t know who picks me up when no one is around.”

***

