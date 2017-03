JM, nakalabas na ng rehab

BASE sa IG posts ­niya kahapon ay balik na sa ‘outside world’ si JM de Guzman matapos ang matagal-tagal ding pagpapagaling sa rehab.

Natuwa ang followers ni JM dahil may pic siya kahapon na nasa mall ­siya at may girl fans siya na nagpapa-picture sa kanya.

In fairness ay ­guwaping pa rin si JM at maaliwalas na ang ­itsura niya ngayon, ang layo sa itsura niya nu’ng bago ­siya pumasok sa rehab na kung anu-ano ang pinu-post niya sa social media.

Kahit nasa rehab siya ay updated kay JM ang fans and supporters niya dahil regular siyang nagpu-post sa IG, na minsan ay kumakanta pa siya at naggigitara.

Lagi ring nasa tabi niya ang pamilya niya at ­kita mong buo ang suporta sa kanya ng mga ito kaya ngayon ay mukhang nasa tamang landas na siya.

Kayang-kaya pang makabalik ni JM kung gugustuhin niya, huwag lang siyang maiinlab ulit dahil parang doon nagka­kalintik-lintik ang ­buhay niya.

Meron siyang kuha sa IG na may hawak siyang papel na may handwritten speech niya kaugnay ng panalo niyang Best Actor para sa 2015 MMFF New Wave entry na Imbisibol.

A week ago ay ipinost ni JM ang poster ng pelikulang Northern Lights kung saan ang kapareha ni Piolo Pascual na si Yen Santos at ang direktor ­nito na si Dondon Santos ay parehong nakatrabaho ni JM sa All of Me, ang huling teleserye ­niya sa ABS-CBN na hindi niya nagawang tapusin dahil nagkaproblema na ­siya at ­kinailangang ­ipasok sa rehab.