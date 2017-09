Jiu-jitsu bets buena-mano sa gold

Kagaya ng inaasahan, nakakaldag ng gold sina jiu-jitsu fighters Margarita Ochoa at Annie Ramirez para sa Team Pilipinas sa Day 2 ng 5th Asian Indoor and Martial Arts Games 2017 sa Martial Arts Arena ng Ashgabat Olympic Complex sa Turkmenistan kahapon.

Nadakma ni three-time world champion at reigning 2016 Danang Asian Beach Games titlist Ochoa ang unang gold ng mga Pinoy sa 62-nation, 12-day sportsfest sa pagdismantel kay Le Thu Trang Du ng Vietnam 5-0 sa women’s Ne-waza -45kg final.

“I trained everyday coming in, except on Sundays. But the most important part of my preparation was fixing my mindset,” wika nang artistahing si Ochoa.

Sumunod si two-time ABG champ Ramirez, kakapitas lang ng dalawang gold din sa Hanoi Asian Championships noong July, nang hindi rin papormahin si Jenna Kaila Napolis 9-0 sa all-Filipina final ng women’s Ne-waza -55kg.

Nakatakdang tumanggap sina Ochoa at Ramirez ng insentibong tig-P2-million mula sa Philippine Sports Commission sa tagumpay sa 12-day, quadrennial sportsfest.

Nakuntento naman si Gian Taylor Dee sa pilak, yumuko\ kay Omar Alfadhli ng UAE finals men’s -56kg, gaya nang tinapos ni Napolis Marc Alexandar Lim (-69kg) at tiniklop ng national jiu-jitsu team ang kampanya sa 2-3-0.