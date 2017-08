JINRI, PINAGTRIPAN NI ALEXANDER

BAGO magsimulang magpakilig ang Korean actor na si Alexander Lee sa My Korean Jagiya na magsisimula bukas, ibinahagi muna niya ang isa sa mga bagay na ginagawa niya in between takes sa kanilang serye.

Aniya, ito ay ang kulitin ang fellow artists niya.

Sa Instagram, pinakita niyang pinagtitripan niya si Jinri habang nagbabasa ito.

Bentang-benta ito sa followers niya dahil makulit ito, kabaligtaran sa nakikita nilang pagsusungit ng kanyang karakter na si Jun Ho kay Gia (Heart Evangelista) sa GMA series.

***

Patutunayan muli ng Ultimate Star na si Jennylyn Mercado ang kanyang husay sa pag-arte.

Siya kasi ang bida sa kwentong itatampok ni Lola Goreng (Gloria Romero) na pinamagatang “The Adaptation of Toads and Diamonds” ngayong Linggo sa Daig Kayo Ng Lola Ko. Kambal na prinsesa ang papel dito ni Jen – ang mabait na si Sheena, at ang mahaderang si Mina.

Dahil sa kaganda­hang-loob ni Sheena, niregaluhan siya ng isang fairy.

***

Pumirma ng publishing agreement ang award-winning songwriter na si Vehnee Saturno na nagbibigay pahintulot sa GMA Records na ilathala ang ilan sa mga kanyang pinasikat na kanta.

Ani Vehnee, “Tuwang-tuwa ako dahil finally meron kaming magiging partnership with GMA.

“For a songwriter na mabigyan ng opportunity to sign up ‘yung mga existing catalog mo and gamitin nila sa mga programa ay sobrang nakakatuwa at nakakataba ng puso,” lahad ng OPM icon.

Ilan sa mga kanta ni Vehnee na magagamit ng Kapuso Network ay Kung Malaya Lang Ako, Sa Aking Pana­ginip, Nasaan, Awit Kay Inay, Hindi Ko Kayang Iwan Ka, Ikaw Na Sana at Lumuhod Ka Sa Lupa.