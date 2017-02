JINGGOY SABIK NA KAY DE LIMA

Kung meron man nananabik na makasama sa kulungan si Sen. Leila de Lima, ay walang iba kundi si Sen. Jinggoy Estrada.

“Matagal na namin siyang inaabangan!”

Ito ang sinabi ni Estrada hinggil sa napipintong pag-aresto kay De Lima at sa posibilidad na ma­ging kapitbahay niya ito sa Custodial Center ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame.

Sa impormasyong ipi­narating ni Estrada sa pamamagitan ng kanyang staff, matagal na umanong inaabangan ng dating senador na makulong si De Lima sa Camp Crame.

Matatandaan na sa panahon ni De Lima bilang kalihim ng Department of Justice (DOJ) nakasuhan ng plunder sina Estrada, dating Sen. Ramon ‘Bong’ Revilla Jr., Juan Ponce Enrile at iba pang personalidad na nadawit sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles.

Kasalukuyan pa ring nakadetine sa Custodial Center si Estrada na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa Pebrero 17, kasama si Revilla na nakadetine sa katabing detention center. Si Enrile ay pansamantalang nakalaya matapos na payagan na makapagpiyansa ng korte.

Naunang inilutang kahapon ni Sen. Panfilo Lacson ang posibilidad na makulong si De Lima sa Custodial Center dahil hindi safe makulong ang senadora sa mga ordinaryong kulungan.

“Ang irony baka magkakatabi sila ni Sen. Bong (Revilla) at Jinggoy. Remember meron pang bakanteng bungalow roon. I’m just thin­king aloud na baka doon siya ilagay dahil secure ang lugar. ‘Yun naman ang hinihingi niya ‘di ba?” wika ni Lacson.

Hindi naman naniniwala si Lacson na maaaring madetine sa Senado si De Lima dahil magiging “unprecedented” ito sa isang non-bailable offense.

Si De Lima ay idinawit sa illegal drug trade ng ilang high profile inmates ng New Bilibid Prison (NBP).

Samantala, tiniyak ni De Lima na wala siyang planong takasan ang pag-aresto sa kanya dahil naninindigan siyang inosente siya sa mga drug allegation laban sa kanya.

“Wala naman po akong magagawa, how can I resist? I can’t physically resist. I am morally and psychologically resisting it because I’m innocent… Hindi po ako tatakas, hindi po ako magtatago, hindi po ako pupunta ng hospital,” giit ng senadora.

Sinabi pa ng senadora na nakahanda na ang kanyang mga dadalhing gamit.

“Pina-prepare ko na po ‘yun. Magdadala lang muna ako ng isa lang muna na luggage. ‘Yung pantulog at pang bihis na araw-araw sa detention center kung saan man ako. Mga comfortable clothes, casual shirts, pants,” ayon kay De lima.

Ang mga dadalhin niya umanong libro ay hinanda na rin niya dahil siguradong marami na siyang oras na magbasa.

Maging ang kanyang pamilya ay pinaghahanda na rin niya bagama’t nalungkot umano ang mga ito, ngunit ayaw niyang mabigla ang mga ito.

“Syempre ­malungkot sila. Because I want them to be psychologically prepared because ayoko na pong mangyari na mabibig­la sila and then hindi rin nila alam kung ano ang gagawin. That’s why I did that,” ayon kay De Lima.

Ang kanyang mga staff ay pinulong na rin niya umano at hiniling niyang huwag umiyak ang mga ito oras na isilbi ang arrest warrant.

“Because I want everyone to be prepared and sabi ko nga, if that happens already, ayokong makakita ng umiiyak, papagalitan ko ‘yung makikita ko… Sabi ko hindi bawal umiyak, huwag lang kayong magpakita sa akin na umiiyak kayo,” dagdag pa ng senadora.

Ang tanging kinatatakutan ni De Lima ay ang maging biktima ng extrajudicial killing (EJK).

“Ang pakiusap ko lang po sakali lang po mangyari na, God forbid, ‘yung eventuality na ‘yan, ay sana ilagay naman ako sa isang lugar na magiging safe and secure ako because marami na pong mga nangyayari po pinapatay din sa loob ng selda, So what’s ano­ther EJK (extrajudicial killing)?” ayon kay De Lima.