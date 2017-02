Jim vs Vivian, MASALIMUOT!

SAGLIT lang namin nasilip ang guesting ni Jim Paredes sa ­Unang Hirit kahapon nang umaga para sagutin ang nag-viral na ­video na pagharap nito sa ilang miyembro ng Duterte Youth sa EDSA Revolution anniversary rally sa tapat ng People’s Monument sa EDSA.

Nilinaw ni Jim na hindi raw iyun protest rally, kundi ­ginugunita lang nila ang EDSA Revolution.

May ilang ­nag-rally daw roon na may mga dalang tarpaulin ng ‘Duterte Resign’ pinaalis daw iyun ng organizers.

Hindi raw nila in-allow na maglagay ng mga ganu’ng tarpaulin para ipahayag ang kanilang protesta sa ­kasaluyang gobyerno.

May malisya raw ang pagpunta ng mga kabataang iyun na alam daw niyang malapit ito sa dating Sen. Bongbong Marcos.

“Bakit ka pupunta du’n na mang-iinis ka?” pakli ni Jim.

Pinutakti raw siya ng trolls sa social media, at ­itinuturing niyang live trolls itong mga ­kabataang miyembro ng Duterte Youth na pumunta roon sa ­EDSA.

Kaya hinarap daw niya ang mga ito na live trolls daw ito sa kanya.

Kaya raw niya pinapaharap sa kanya ang isang miyembro ng Duterte youth na tingnan siya sa mata dahil nakatingin daw ito sa kanya nu’ng una, pero nang lumapit daw siya, tumungo ang ulo nito.

“Gusto ko makita ang pagkatao mo at makita mo rin ang pagkatao ko,” bahagi ng ­salaysay ni Jim Paredes.

Gusto lang daw niyang iparating ang kanyang paumanhin sa mga taong hindi raw nakakaintindi ng totoong ­sitwasyon.

Alam daw niyang malapit kay Sen. Bongbong Marcos ang mga kabataang ito.

Hindi sinagot ni Jim ang rebelasyon ni Vivian Velez na pagkakasangkot ng kanyang ina sa Light a Fire Movement.

Wala raw roon ang kanyang ina at ilang mga taong involved kaya ­wala raw siya sa lugar na magsalita tungkol sa puntong ‘yun.

Kulang daw ang ilang minutong guesting ­niya sa UH kung ipapali­wanag niya ang isyung iyun at ang pagkakasangkot ng kanyang ina.

“I can talk about ­Vivian Velez, but I will not do that,” pakli nito.

***

Pursigido si Arnell ­Ignacio sa hamon niyang debate kay Jim. “Kilala n’yo naman ako.

Kahit saan mo ako ilagay , lalaban ako,” napapangiting pahayag ni Arnell nang nakapanayam namin sa programa naming Showbiz Talk Ganern sa DZRH kamakalawa ng gabi.

Ayon kay Arnell, ­kilala niya ang mga ­kabataang iyun na ­pumunta sa EDSA.

Iyun daw talaga ang gawain nila kapag ­meron daw mga protesta na nagsasalita laban kay Pres. Rodrigo Duterte.

Ani Arnell, “Ganu’n talaga sila, ‘yung ­grupo na ‘yun. Kasi, ang kanilang paniniwala, basta merong lugar na kung saan binabatikos ang presidente, pupunta sila ru’n.

“Matatapang talaga ang mga ‘yun, but not to provoke. Ang kanilang layunin, kasi, ­nakikita kasi nila ‘yung ­presidente, trabaho raw nang trabaho pagkatapos kung ano ang desisyon, meron pang pambabatikos.

“Ang gusto nilang magawa, kung saan nangyayari ang aksyon na ‘yun, makikita ng presidente na meron pa ring nandoon na nagpapakita pa rin ng suporta sa kanya.

“Hindi naman sumasagot ang mga ‘yun eh. Nakikita mo nga, ­sinisigawan sila, ‘yung mukha nga, ang lapit-lapit na, halos magkapalit na sila ng mukha ni Jim, eh.

“These young ­people are so brave para sa kanilang paninindigan, kaya nila ginagawa ‘yun at karapatan nila ‘yun.”

Mahaba ang litanya ni Arnell na hindi private party ang event na iyun sa EDSA.

Lahat daw ay may karapatan na ­pumunta roon at ipahayag ang totoong saloobin nila, at hindi raw ­nanggugulo.