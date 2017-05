JIM, SALUDO KAY AIZA

Tweet on Twitter

DUTERTARD si Aiza Seguerra.

Yellowtard si Jim Paredes.

Nakiusap si Aiza, “Presidente, tama na po ang rape jokes please.”

Mabilis ang reaksyon ni Jim, “I salute you Aiza Seguerra.”

***

Ngayong 11:00 AM ang misa para kay Direk Gil Portes sa simbahan ng hometown niyang Pagbilao, Quezon.

1:00 PM ang kanyang libing.

Salamat sa info, Direk Armand Reyes.

***

FB post ni Ben Bañares:

Abandonado na ang mga bahay sa Marawi City.

#HelloKadamay

***

Kapana-panabik ang Clash of Queens (Cersei vs Daenerys) sa Game Of Thrones.

Ang GOT fans, abang-abang sa reunion ng Stark children.

Napanood mo na ba ang official trailer nito?