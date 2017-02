Jewelry collection ni Imelda ‘di sure kung ibebenta

Wala pang desisyon ang Palasyo ng Malacañang kung ano ang gagawin sa jewelry collection ni dating First Lady Imelda Marcos.

“I don’t know if we’re going to selling it but we will abide by the decision that it belongs to the government,” paghahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella.

Pag-aaralan pa, aniya,­ kung anong kaukulang disposisyon base sa naging ruling ng Supreme Court.

Matatandaan na pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang desisyon ng Sandiganbayan na bawiin sa mga Marcos ang maga­garang mga alahas na tinatayang nagkakahalaga ng P1 bilyon.