Jessy, WRONG TIMING ang throw back picture

NANANADYA ba si Jessy Mendiola?

Mixed ang reactions ng netizens sa throw back photo ni Jessy sa Instagram kung saan maikli ang kanyang buhok.

Ang hanash ni Señorita Jessy sa lumang litrato, “When I gained weight, people would say I was fat. But when I lost weight, people would say I was too thin.

“That goes to thow that you can’t please anyone but yourself because when you’re happy, you’re healthy.”

Maraming natuwa at nagandahan, at syempre may mga naimbyerna at nagsabing ‘wrong timing’ ang pag-post ni Jessy ng nasabing 2015 pic.

Sa dinami-dami ng lumang litrato ni Jessy, bakit kung kelan isyu ang pixie hair ni Angel Locsin (ex ni Luis Manzano, na BF ngayon ni Jessy) eh saka siya nag-post ng ganoon.

May nag-comment pa na kahit ano ang gawin ni Jessy, mas maganda pa rin si Angel sa kanya.