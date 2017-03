SWAK (Sealed With A Kiss) ang pasasalamat ni Jessy Mendiola sa BF na si Luiz Manzano.

Post ni Jessy sa Instagram, “The goal is to laugh forever with someone you take ­seriously. Thank you for always making me laugh, my love.”

Kilig-kiligan ang kanilang fans, pero ­syempre, nagpakaampalaya ang negatrolls. What else is new?