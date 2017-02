Jessy at Luis, SISISID sa Araw ng mga Puso

SIMPLE lang ang gagawin ng magkasintahang Luis Manzano at Jessy Mendiola sa Valentine’s Day.

“Mag-dive kami. ‘Yun lang naman ang puwede naming gawin kasi busy siya ngayon. Nag-plan kami ng mabilisang celebration, and saan pa ba ang pinakamalapit, eh beach ang hilig namin eh. Sa Anilao lang kami,” sagot ni Jessy nang tinanong ito sa kanya pagkatapos niyang pumirma ng renewal of contract sa ABS-CBN 2.

Pero kilala niya si ­Luis na ang hilig magbigay ng sorpresa, kaya hindi na siya magugulat kung meron itong ibang plano na pan-surprise sa kanya.

“Siya kasi ‘yung kapag may celebration, biglang may naka-set-up, meron nang regalo,” nakangiti ­niyang pahayag.

Masaya si Jessy dahil mas tahimik na ngayon at hindi na sila pinuputakti ng mga pamba-bash.

May ilang nakakasingit ng paninira pero ayaw na niyang magpaapekto.

Mas marami silang magagandang bagay na dapat pansinin, kaya dedma na lang siya.

“Iniwan na namin last year ‘yun. Kumbaga new start, new year, new goals,” sabi pa ni Jessy.