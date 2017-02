Jessa, confident na mag-TWO PIECE sa ‘Paradise’

WOW! Confident si J­essa Zaragosa habang n­aka-two piece bikini sa Club Paradise sa Coron, Pala­wan.

Ani Jessa sa Instagram post, “Self-confidence is the best outfit one can wear, rock it and own it (Lakasan lang ng loob mga mamshie! kahit 135 lbs)…”

***

Pasok na sa grand finals ng TAWAG NG TANGHALAN sa It’s Showtime ang YouTube sensation na si Sam Ma­ngubat at ang estudyanteng si Carlmalone Montecido.

Ligwak si Foilan Canlas!

Nakuha nina Sam at Carlmalone ang pinakamataas na average scores mula sa pinaghalong hurado scores at madlang people votes – 95.35% para kay Sam at 78.85% para kay Carlmalone – laban sa mga katunggali nila sa Quarter Four semi-finals na nagtapos noong Sabado (Feb 25).

Makakatapat nila ang kapwa grand finalists mula sa tatlong nakalipas na Quarters ng kumpetisyon na sina Maricel Callo, Mary Gidget Dela Llana, Marielle Montellano, Pauline Agupitan, Eumee Capile, at Noven Belleza.

***

Kinailangang mag-promote ni Coco Martin sa ASAP kahapon upang matapatan ang impact ng either Destined To Be Yours ng AlDub o ng Encantadia na magkakaroon ng back-to-back airing ngayon.

Sa tapatang ito, sino kaya ang magwawagi? Alamin!

***

Pinag-uusapan ang engkuwentro ni Jim Paredes sa Duterte supporters sa EDSA rally.

Pinagkakaisahan si Jim ng mga kilalang pro-Duterte na sina Arnell Ignacio, Elizabeth Oropesa at Liza Diño.

Kung planted man ‘yun o frame up, nagtagumpay na silang napag-usapan.

Pero ano na kaya ang na-achieve noon? Kawawa ang bayan natin na hating-hati na naman.

***

Pumirma na ulit ng exclusive contract si Pio lo Pascual sa ABS-CBN at kasunod nito ang pag-announce na may pelikula sila ni Toni Gonzaga.

Maliban sa ASAP, ano kaya ang project ni Pio­lo? Totoo kaya ang 75% na-slash sa kanyang original talent fee — kaya hindi na siya excited gumawa ng teleserye katulad ni John Lloyd Cruz? At totoo bang si Vice Ganda na ang highest paid Kapamilya Star dahil na halos araw-araw ang labas niya sa telebisyon?

Times have really changed.

***

Umalis na papuntang New York si Mark Bautista para sa rehearsals ng Here Lies Love na dadal hin sa Seattle.

Baka du’n na rin daw siya makakita ng babaeng mamahalin. Tala­ga lang, ha?! Go, Mac-Mac, Go!

***

Bumuhos ang papuri sa Instagram account ni Denise Barbacena nang malaman ng netizens na siya ang kumanta ng Tadhana, ang theme song ng primetime series nina Alden Richards at Maine Mendoza na Destined To Be Yours.

Ayon sa kanyang followers, bagay ang pagka-sweet ng boses ng dalaga sa mga eksena sa trai­ler ng nasabing Kapuso program. Nakakakilig at b­ago sa kanilang panlasa!

***

Oscar Awards ngayon at malalaman natin kung may bisa ang most number of nominations (14 all-in-all) ng pelikulang La La Land.