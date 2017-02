Jeron, dinumog ng fans sa Dubai

By Jun Lalin

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES — Grabe ang hiyawan ng Pinoy fans na nagpunta sa Al Ahli Club para sa last game ng Mighty Team ng Pilipinas para sa 28th Dubai International Basketball Championship noong Huwebes ng gabi.

Lahat sila ay tuwang-tuwa na finally, nanalo ang mga kababayan nating basketbolista, sa kanilang 6th and final game kalaban ang Ball Above All team para sa nasabing liga.

After ng game, hindi kaagad umalis ang Pinoy fans at inabangan ang ating mga basketbolista para i-congratulate sa kanilang panalo.

Sa mga Pinoy na kasali sa Mighty Team, ang former DLSU’s King Archer na si Jeron Teng ang highest pointer sa larong ‘yon. Sa imports natin, si Justin Brownlee ang highest pointer.

Hindi nakalaro si Kie­fer Ravena sa game na ‘yon dahil na-fracture ang kanyang kamay noong Martes sa isang game nila.

After ng game na ‘yon, nagkaroon ng selebrasyon ang Mighty Team sa Pullman Hotel sa pangu­nguna ng team owner na si Boss Cesar Wongchuking at team manager na si Jean Alabanza.

Sumama kami ng pa­rents ni Jeron na sina Alvin & Susan Teng sa selebrasyon na ‘yon kung saan naka-rubbing elbows din namin ang PBA legend Kenneth Duremdes na sumama pati ang ibang nasa Mighty Team na sina Chris Tiu, Ryan­ Araña, JC Intal (husband of Bianca Gonzalez), Beau Belga, Willie Miller, Gary David, Jet Manuel at ang head coach na si Charles Tiu, coaching staff na sina TY Tang, Mike Fermin, ang over-all in-charge na si Coach Bo Perasol (coach din ng UP basketball team).

Kasama rin namin ang broadsheet columnist na si Mr. Jojo Robles na sob­rang puri sina Jeron, Ryan at Gary.

“Ang ganda ng ipinakita ni Jeron. Sila ni ­Ryan ang nag-spearhead ng rally sa 3rd quarter nang hinabol ng Mighty Team ang 13 points deficit. ‘Tapos pumutok si Gary sa 4th quarter,” kuwento ng batikang kolumnista.

Masaya ang grupo namin dito. Bukas ang uwi ng karamihan, pero kahapon, may mga nauna na katulad ni Chris na nami-miss na ang anak.

Nang makatsikahan namin si Coach Charles na bunsong kapatid ni Chris, nabanggit namin sa kanya na ilang beses na kaming na-introduce sa kanyang kuya, maging sa ‘Pinas man o noong nasa Los Angeles, California at Las Vegas, Nevada kami ng mga taga-GMA 7 kung saan may regular show siya, pero never kaming natandaan ng basketbolista.

Natawa si Coach Charles sa sinabi namin dahil talaga raw ganoon ang kanyang kuya dahil na rin sa napakaraming mga nakikilala.

Nakakagulat ang napakaraming fans ni Jeron around here.

Nang magpunta kami sa mall, napakara­ming mga nagpapa-picture kasama ang AMA D-League star.

Si Jeron naman, super-nice na pinagbibigyan ang lahat ng mga nagpapa-picture sa kanya.

May ibang fans ang binata na nagtatanong kung kailan mag-aartista si Jeron, pero napapangiti na lang siya sa mga ganoong pang-uusisa sa kanya.

Basketball ang mundo niya, kahit na marami ang naghihintay na pasukin niya ang showbizlandia, huh!

Masaya rin ang binata sa stay namin dito, pero obvious na miss na miss niya ang girlfriend niya na si Jeanine Tsoi.

May fans si Regine Velasquez-Alcasid na nakatsikahan namin dito at masaya sila sa pagsasa­bing enjoy sila sa Full House Tonight weekly musical/gag show ng Asia’s Songbird.

Parang nakakapanood na sila ng free concert tuwing kumakanta sa Full House Tonight ang mi­sis ni Ogie Alcasid.

Mamayang gabi, ipapalabas ang episode na kinunan nila noong Martes kung saan guests ang cast ng Meant To Be na sina Barbie Forteza, Ken Chan, Jak Roberto, Ivan Dorschner and Addy Raj.