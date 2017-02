Jeric & Jeron Teng, tutulong sa bagong MTRCB Chair

KASAMANG dumating­ sa ‘meet the entertainment press’ event na in-organize ni Manay ­Lolit Solis para kay new MTRCB chairperson Atty. Rachel Arenas ang nanay nitong si ­Congresswoman Rosemarie ‘Baby’ Arenas.

Inamin ni Atty. ­Arenas na mas tinututukan­ nila ang mga TV show na may SPG (Strong Parental Guidance) rating at kung may ipina-review sa kanila na iba ang ­ipinalabas, may sanction sila.

Tungkol sa ­transition sa MTRCB, maayos daw ang pag-uusap ng mga abogado nila ng former MTRCB chairman. Maging sila ni Atty. Toto ­Villareal ay maayos.

Sa mga dinatnan niya sa MTRCB, lalo na ang board members, OK na OK din ang pagtanggap­ sa kanya at mukhang ngayon pa lang ay adjusted na si Atty. Rachel sa kanyang pagiging chairperson ng MTRCB.

Nakaharap din ng magkapatid na basketball­ players na sina Jeric at Jeron Teng kahapon si Atty. Rachel.

Nakahanda ang mga ito na tulungan ang new MTRCB chairperson sa kanyang mga advocacy.

Naaliw ang magkapa­tid nang makakuwentuhan si Cong. Baby dahil marami itong suggestions sa kanila.

May ilang charitable projects si Cong. Baby na handang tulungan nina Jeric at Jeron.

Humanga ang magkapatid sa ugali ng mag-ina na very approachable!

Nang lapitan namin si Atty. Rachel, nagulat kami nang mag-dialogue siya ng, “You know, Jun, I was telling Tita ­Lolit na you’ve lost a lot of weight!”

Aba, mahilig din pala sa showbiz si Atty. ­Rachel dahil pati ang pagpayat namin ay napansin niya.

Feeling namin, si Atty. Rachel ang magiging pinakamalapit na MTRCB chairperson sa entertainment press dahil natural ang pagiging ma-PR niya, huh!

Sabi ni Manay Lolit, mana si Atty. Rachel kay Cong. Baby pag­dating sa pagiging champion sa PR!

***

Kung nakakaaliw ang mag-inang Cong. Baby at Atty. Rachel, kapareho sila ng mag-inang ­Annabelle Rama at ­Ruffa Gutierrez.

Kahit love-hate ang relasyon nina Bisaya at Ruffa, mas nananaig sa kanila ang pagmamahal sa isa’t isa.

Kahit inaaway-away ni Bisaya si Ruffa, basta may ibang umaway sa anak, hindi palalampasin ‘yon ni Bisaya.

At kahit ­matalak si Bisaya kay Ruffa at pala­ging tinatalakan si Ruffa pagdating sa boyfriend na si Jordan Mouyal,­ hindi niya matiis ang anak katulad noong ­huling bakasyon ni Ruffa sa Dubai.

Nalaman ni Bisaya na stressed si Ruffa dahil hindi nakakuha ng US dollars na baon sa bakasyon.

Nang magkita sila sa birthday party ni ­Eddie Gutierrez, bigla na lang inabutan ni Bisaya si Ruffa ng dirhams (pera ng UAE) nilang ­pabaon sa kanyang only ­daughter.

Dedma si Bisaya kahit pa si Jordan ang kasama ni Ruffa sa Dubai, huh!

Sobrang touched si Ruffa sa ginawa ng kanyang nanay.

***

Among the four ­leading men of Barbie­ Forteza sa primetime kilig-serye ng GMA 7 na Meant To Be, hindi maikakailang matindi ang dating ni Ivan Dorschner.

Marami ang kinikilig kay Ivan at sinasabing sana ay sila ng character ni Barbie ang magkatuluyan sa Meant To Be.

Marami sa loyal fans ni Barbie ang nagsasa­bing mas bagay silang dalawa.