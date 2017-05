JENNYLYN, MALAYO PA ANG KASAL KAY DENNIS

CHALLENGE para kay Jennylyn Mercado ang role niya bilang Steffi Chavez sa Pinoy adaptation ng hit Korean series na My Love From The Star.

Sey ni Jen, kakaiba ang karakter ni Steffi, ang overly confident famous actress na nainlab sa isang guwapong alien, kaya kaila­ngan niyang panoorin ang orig na MLFTS at pag-aralan ito.

Sa pelikula lang kasi siya nag­ro-romcom. First time niyang gawin ito sa TV.

So, mahirap nang hindi niya magawa nang tama si Steffi, nakakahiya sa avid fans ng K-series.

Isang newbie model ang kapareha rito ni Jen, si Gil Cuerva na napiling gumanap sa papel ng handsome and intelligent alien na si Matteo Domingo.

Ani Jen, very open si Gil at willing itong matuto at mag-aral. Malala ang curiousity nito. Ang daming tanong at gusto talagang matuto.

May girlfriend si Gil in real life habang si Jen ay may Dennis Trillo.

So, hindi naman si­guro sila mali-link sa isa’t isa ng 21-anyos na binata?

“9 years (ang age gap namin), ‘teh! 9 years!” natatawang pakli ng 30-anyos na Kapuso actress.

Kuwela ‘yung dagdag na hirit ni Jen na feeling niya ay pa-TITAS OF MANILA na siya sa laki ng agwat ng edad nila ng kanyang leading man.

***

Happy si Jen na kapi­ling na nila sa bahay ng anak niyang si Alex Jazz ang kanyang ama na si Mr. Noli Pineda.

Tsika ni Jen, relaks lang ang tatay niya at hindi mahirap pakisamahan.

Nagdya-jogging lang daw ito at maririnig mo na lang na tumutugtog ng piano.

Kampante si Jen na kasama nila sa bahay ang fadir niya, so hindi na siya masyadong nag-aalala.

Nu’ng wala pa kasi ito ay puro kasambahay ang naiiwan kay Jazz kapag wala siya sa bahay.

Aminado si Jen na nu’ng mawala ang Mommy Lydia niya ay ang hirap ipagkatiwala lahat na wala man lang kapamilya sa bahay.

Kaya naisip niyang pauwiin ang Papa Noli niya mula sa Korea para huwag na rin itong magtrabaho.

In fairness ay sinabihan niya ang tatay niya na kung gusto nitong mag-musician dito sa ‘Pinas ay puwede nitong ituloy ‘yon.

Pagdating sa kanila ni Dennis, as usual ay matipid ang mga sagot ni Jen.

Ni ayaw niyang i-share sa amin kung anong birthday gift sa kanya nito.

Ang nilinaw niya ay malayo pa ang kasalan sa kanila ni Den. Hindi pa niya alam kung kailan ‘yon, pero sa nga­yon ay mukhang malabo pa ito.

Ni hindi pa raw nila ito napag-uusapan, so lalong hindi totoo ‘yung napabalitang engaged na sila.

Destiny ang theme song ng My Love From The Star (na inawit ni Maricris Garcia-Cruz).

Masasabi kaya ni Jen na si Dennis na ang kanyang destiny?

“Puwede naman,” kaswal na sagot ni Jen, na hindi masalita pagdating sa kanyang personal life.

Sa May 29 ang simula ng MLFTS sa GMA Telebabad kapalit ng Destined To Be Yours.