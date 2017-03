Jennylyn at Dennis, medyo personal ang ‘gagawin’ sa Korea

AMINADO si Dennis Trillo na karamihan ng mga kaibigan at ka­panabayan niya ay kasal na at meron nang mga anak.

Meron na siyang anak (sa pagkabinata, si Calix) at maging ang nobya niyang si Jennlyn Mercado ay meron ding s­ariling anak (si Alex Jazz), pero hindi pa sila settled tulad ng maraming kaedaran nila.

Swak na swak ang 35-anyos na si Dennis at 29-anyos na si Jen sa tamang edad ng pagpapakasal at pagbuo ng pamilya.

Wala pa ba silang planong gano’n?

“Siyempre, ibang usapan pa rin ‘yon (kasal). Siguro, event­ually.

“Hindi lang siguro ngayon dahil meron pa kaming pinagkakaabalahan sa sarili naming mga career,” bulalas ni Dennis.

Dayalog namin sa Kapuso Drama King, feeling namin ay sila na ni Jen ang magkakatuluyan.

Lalo na nang maulila si Jen na parang na­ging pamilya na nito ang pamilya ni Dennis.

“Siyempre, nandito kami para sa kanya, ‘di ba? Siyempre, mahal namin siya,” sey ng aktor, na ang tipid magsalita lalo na pagdating sa kanyang personal life.

At in fairness, nagagawa nila ni Jen ang magbiyahe-biyahe abroad, ha?

“Nu’ng hindi pa nag-i-start ‘yung mga show namin. Pero nga­yon, medyo busy na. So, medyo focus muna,” pakli ni Den, na bida sa upcoming Kapuso telefantasya na Mulawin vs. Ravena.

Isa sa pinuntahan nila recently ni Jen ay ang Finland, na dinayo pa nila para makita ang famous Aurora Borealis.

Maganda ba ang Northern Lights?

“Maganda.”

Alam niya ba na karamihan daw ng mag-sweetheart na nagbihiyahe para makita together ang Northern Lights ay kadalasang nauuwi sa kasalan?

“Ganu’n ba ‘yon? Siguro sa iba. Kaya lang kami pumunta du’n, para makita, gano’n.

“Para maiba naman ‘yung tanawin na nakikita namin,” napapa­ngiting sagot ni Dennis.

Pero nasa bucket list din nila ni Jen na makita ang Aurora Borealis?

“Oo. Kasi, maganda naman siya talaga. Malayo lang siyang puntahan. Sobrang lamig.”

Nabanggit sa amin ni Den na sa darating na Holy Week vacation ay lilipad sila ni Jen pa-Seoul, South Korea.

Anong meron du’n?

“Meron lang kaming gagawin sa Korea, pero ilang araw lang.

“Parang short vacation, pero meron kaming kailangan lang puntahan du’n.”

Ano ‘yon? May konek ba ito sa K-novela adaptation (My Love from the Star) ni Jen?

“Hindi, wala.”

Anong kailangan nilang gawin du’n?

“Basta, medyo private, eh.”

Work-related?

“Hindi, hindi siya work. Medyo personal.”

Personal? Du’n ba nila balak magpakasal sa Korea?

“Hindi, hindi naman. Ha! Ha! Ha!” tawa ni Dennis, na nakatsika namin sa press launch niya bilang brand ambassador ng Chicken Deli.