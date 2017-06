Jennylyn at Dennis, KASAL na lang ang kulang

MAGKASAMANG nag-Father’s Day celebration ang Kapuso sweethearts na sina Jennylyn Mercado at Dennis Trillo.

Kasama nila ang res­pective fathers nila na nag-dinner sa isang steak house sa Eastwood na madalas nilang kainan.

Magkatabi sina Jen at Dennis habang kaharap nila ang magkatabi ring sina Papa Noli Pineda at Daddy Abelardo Ho.

Katabi ni Dennis ang cute son ni Jen na si A­lex Jazz.

Hindi namin nakita ang anak ni Den na si Calix sa Instagram Stories na pinost ni Jen nu’ng Father’s Day.

Parang isang pamilya na ang families ng JenDen at lagi silang magkakasama sa mahahalagang okasyon.

Ang mga fadir nila ay mukhang bonded na, parang kulang na lang talaga ay kasalan.

Nag-post si Jen sa IG ng pic ng tatlong importanteng ama sa buhay niya na sina Dennis, Papa niya at Daddy ni Den.

Hindi siya sumama sa pic na ang caption niya ay, “Happy Father’s Day!”

***

Si KC Concepcion ay sinundo ng kanyang half-sister na si Garie Concepcion (anak ni Grace Ibuna) at sabay silang nagpunta sa lunch date nila with their Papa Gabby Concepcion nu’ng Father’s Day.

Kasama nila sa lunch na ‘yon ang dalawang maliliit na daughters ni Gabby sa non-showbiz wife nitong si Ginbee Yatco Gonzales.

“Papa chose Indian cuisine for Father’s Day. You never know what to expect from this father of mine!!!

“Always thoughtful, generous with work, love & life advice, and spontaneous just like his calls, beach trips & kwentos.

“Happy Father’s Day, Poppy @concepciongabby. ILY!” ang sweet message ni KC sa pinost niyang pic nilang mag-ama sa IG.

In fairness ay malalapit sa isa’t isa ang mga anak ni Gabby. Close sina KC at Garie, pati na rin ang isa pa nilang sister na si Cloie (anak ni Jenny Syquia).

Nakita naming masayang nakikipaglaro si KC sa dalawa niyang younger sisters doon sa lunch nila.

May separate greeting si KC sa kanyang Daddy Kiko Pangilinan na kasama ng kanyang Mommy Sharon Cuneta sa shows nito sa Amerika.

“Father’s Day wouldn’t be complete without you, @kikopa­ngilinan.

“Thank you dad for the years of imparting knowledge, discipline, mindfulness & teaching us that what you invest your energy in will grow. I finally get it.

“Enjoy your day out in LA! Wish I could be with all of you alllllll. ILY!”

Ang sabi ni Sharon sa isang post niya ay susunod sa kanila si KC doon sa US. Si KC lang ang kulang sa kanila roon.