Jennifer Dalquez lusot sa death penalty

Nakaligtas sa parusang kamatayan ang Filipina domestic helper na si Jennifer Dalquez matapos ipawalang-bisa ng korte ang hatol dito kaugnay sa kasong pagpatay sa kanyang amo sa United Arab Emirates (UAE).

Ayon sa impormasyon ng Migrante International, ipinarating ng mga magulang ni Dalquez, 30-anyos, ang magandang balita mula sa Department of Foreign Affairs (DFA).

“Migrante International is very happy to receive news that Jennifer Dalquez has been acquitted of murder and, thus, saved from death row,” ayon sa nasabing grupo.

Dahil sa pagpapawalang bisa sa parusang kamatayan, hindi na rin ito pagbabayarin ng blood money sa naulila na napatay nitong amo na si Mr. Alaryani na isang pulis sa UAE.

Hindi agad makalalaya si Dalquez dahil kailangan pa rin nitong pagsilbihan ang limang taong pagkakakulong dahil sa nawawalang cellphone ng kanyang napatay na amo.

Si Dalquez ay dinakip noong 2014, ilang araw matapos nitong saksakin ang amo na sinasabing nagtangkang manghalay sa kanya noong Disyembre 7, 2014.

Hinatulan ito ng parusang kamatayan ng Al Ain Court of First Instance noong Mayo 20, 2015, subalit ipinagpaliban ito ng Court of Appeals dahil hindi dumalo sa pagdinig ang isa sa mga anak ng biktima.

Noong Pebrero 2017, ipinagpaliban din ng Al Ain court ang pagbitay kay Dalquez habang hinihintay ang desisyon ng mga anak ng biktima kung tatanggapin ang blood money kapalit ng pagpapatawad sa Pinay.

Pinaninindigan ni Dalquez na self defense ang ginawa nito dahil sa tangkang panghahalay ng kanyang amo.