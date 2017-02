Jeep iba-ban sa Edsa

Ipagbabawal na ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang mga pampasaherong jeep sa kahabaan ng EDSA para sa pagluwag ng masikip na daloy ng trapiko.

Dahil ditto, nakatakdang magpatupad ng schemes para i-regulate ang ruta ng mga public utility jeepneys na bumabagtas at tumatawid ng EDSA.

Ang unang puntirya ng ahensiya ay ang mga jeep sa EDSA-Guadalupe area, Makati City, kung saan isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit matindi ang trapik sa naturang lugar.

Ayon kay MMDA Officer-In-Charge (OIC) at General Manager Tim Orbos, kasama sa plano na ang mga jeepney na biyaheng Taft Avenue, sa Lungsod ng Pasay ay ipagbabawal na dumaan din sa EDSA.

Sa halip, padadaanin ang mga ito sa mga secondary roads at kakausapin ng MMDA ang mga jeepney organization hinggil sa kanilang programa.

“We have started talking to involved jeepney organizations before enforcing the scheme to resolve the traffic problem in the area,” ani Orbos.

Ayon kay Orbos, kapag aniya naipatupad na ito, tatanggalin na ang mga kulay orange na mga plastic barriers upang magaan ang daloy ng trapiko para sa mga motoristang babagtas ng EDSA.

Nabatid na nasa libu-libong mga pampasaherong jeep ang magiging apektado sa naturang programa.