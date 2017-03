Jaya at K Brosas, NAG-HUDAS?!

MAALAB ang pahayag ni Jobert Sucaldito sa Facebook tungkol sa sandamakmak na kasong isinampa ng mag-talent/manager na Erik Santos and Erickson Raymundo laban sa kanya sa Quezon City court.

Aniya, “Nagsimula lang ito sa gulo namin ni Erik Santos who happens to be the artist of Cornerstone na pag-aari ni Erickson.”

“When I posted something dito sa FB page ko regarding my hinaing, in-elevate agad ito ni Mr. Erik Santos sa management ng ABS-CBN by writing to them a complaint letter against me hanggang sa ma-suspend ako from radio anchoring sa ‘Mismo’ program namin ni Papa Ahwel Paz (pinag-Vacation Leave With Pay ako).

“Hangga’t hindi raw ako nagbibi­gay ng explanation regarding our issue, hindi ako makakabalik sa show siyempre. They will take it from there.

“Anyway, ang sa ganang akin lang naman, it’s anyone’s right to go to court if he thinks his rights are violated and kahit maliit na nilalang lang ako sa mundo, haharapin ko ito at la­laban nang patas.

“Kahit mahirap lang ako, mag-iipon ako nang konti para meron akong ipambayad sa aking abogado para madepensahan ang panig ko, di ba?

“Ang ikinalulungkot ko lang ay kung bakit kailangan pang sumama sina Sam Milby, Jaya and K Brosas sa dalawa when they filed the case.

“Dito ako mas nasaktan — ano kaya ang nagawa kong kasalanan kay K Brosas na even before siya nagpa-manage kay Erickson Raymundo ay minahal ko siyang parang anak-anakan dahil alaga siya ni Kuya Boy Abunda before?

“Kay Jaya naman, it’s common knowledge na sobrang minahal ko ang kanyang namayapang inang si Mama Elizabeth Ramsey even during the last hours of her life — itinuring akong parang sariling anak at sobrang minahal ko.

“Si Sam Milby naman — it’s very painful for me to see him support them in this filing of cases against me.

“I’d like to understand them na lang — na kaya nila nagawa ito dahil maaa­ring kinausap sila ng manager nilang samahan sila or kung bukal man sa kalooban nilang ipakita ang suporta nila against me, I don’t know how to understand it now. Dito ako mas nasasaktan.

“Pero ‘yung sa kaso, haharapin ko ito at ilalaban hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng buhay ko.

“Imagine, in full force daw silang lahat with matching bodyguards pa nang pumunta sa korte. Mabuti na lang at wala roon sina KZ Tandingan, Ric­hard Poon and Pooh na sobrang mahal ko rin na mga alaga rin ng Cornerstone.

“And even if they will give their full support sa dalawang complainant, pilit kong uunawain. Ganoon talaga ang buhay sa showbiz…”

***

Ang reaksyon ng isang well-loved entertainment scribe, “Nakakalungkot na hindi man lang muna sila nakapag-usap at nauwi sa kasuhan ang lahat.

“Pangit sa pakiramdam na pagkatapos ng magandang pinagsamahan ay sa ganito mauuwi ang lahat. Dapat ay merong mag-mediate sa dalawang kampo para magkausap at magkaliwanagan.

“Haysss. Sa showbiz talaga, hindi uso ang utang na loob!!! Nakakaloka!”