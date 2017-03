JANINE-RAYVER, ‘NAMUMUO’ ANG LOVETEAM

JANVER ang tawag namin sa namumuong ‘loveteam’ nina ­Janine Gutierrez at Rayver Cruz.

NAMUMUO pa lang dahil hindi ­talaga sila mag-loveteam, napansin lang namin na bagay ang dalawa nang piktyuran namin sila sa grand opening ng The South Grill resto-bar ni Lotlot de Leon sa Parañaque nu’ng Sabado nang gabi.

Ang sabi sa amin ng JanVer (puwede ring JanRay), nagkasama sila before sa 2015 MMFF ­entry na Buy Now, Die Later, pero sa isang ­eksena lang at hindi sila ­nakapag-bonding sa set ng movie.

Mas naunang dumating si Rayver sa paganap ni ­Lotlot ­dahil galing pa si ­Janine sa isang event that night.

Mukhang hinintay talaga ng Kapamilya hunk ang Kapuso actress kaya natuwa ito pagdating ni Janine.

Pansin namin na nadidiyahe si Rayver ‘pag tinutukso namin kay Janine, pero ­kita sa smile niya at sa twinkle sa mga mata niya na LIKE niya ang dalaga.

In fairness ay parehong single ang ­dalawa, so walang magagalit kung i-link man namin sila.

Mukhang hindi kokontra si Mommy Lot dahil nababaitan siya kay Rayver na alam niyang gentlemen, marespeto at mapagmahal sa pamilya.

Tatawa-tawa lang si Rayver ‘pag hinihiritan namin na lipat na siya ng GMA para puwede siyang i-partner kay Janine.

Match din kasi ang mga height nila bilang ang tangkad ni Ray.

“Hayaan muna natin si Rodjun (Cruz, ­elder brother niya). May kontrata pa ako sa ABS, eh!” natatawang dayalog ng binatang taga-South.

Humabol din sa South Grill si Rodjun na galing ng taping. Medyo ­bonded na sina Janine at Rodjun dahil magkasama sila sa Kapuso afternoon soap na Legally Blind.

May longtime ­girlfie si Rodjun, si Diane ­Medina, kaya si Rayver ang tinutukso namin kay Janine.

Parehong 27-anyos ang dalawa.

Naaliw kami sa reaksyon ng fans nang i-post namin ang JanVer pic. Base sa dami ng nag-like at nag-comment sa Instagram at Twitter namin ay mukhang ang dami agad na BOTO sa dalawa.

Kinilig ang fans dahil may chemistry ang da­lawa at bagay na bagay.

“OMG! Bagay nga ­sila! I-PUSH na ‘yan! Sana magka-project sila together!” sabi ng fans, na magtatayo na raw kaagad ng JanVer fans’ club.

As in PINUSUAN agad ng netizens ang bagong ‘tambalan’ ng Kapuso girl at ­Kapamilya boy.

Panay din ang ­sabi nila kay Rayver na ­lumipat na ito ng GMA.

Nakakatuwa dahil walang nag-bash, ­puro positive ang sinasabi ng fans.

Bago kami umalis sa event ni Balot ay magka-table na sina Janine & Rayver at ang saya ng tsikahan nila with Rodjun and other guests.

Pag-alis namin ay ­naki-jamming pa sila with the live acoustic band at nag-duet ang JanVer, kaya kinilig ‘yung mga natirang bisita.

Nang maka-Viber namin si Rayver kahapon ay halatang ang saya-­saya niya dahil nakapag-bonding na sila finally ni Janine.

“Ang bait niya (Janine), sobra! Ang ­ganda na, ang bait-bait pa!” papuri niya sa ­Kapuso star.

Nang kantiyawan namin kung manliligaw na siya, parang nahiya ang binata at ang sabi ay friendship muna.

“Friends muna dapat. Okey na ­muna ‘yung gano’n. At ­saka busy siya rin siya, eh. Solid. Laging may work. Ha! Ha! Ha!

“Ang importante, nagkasama-sama na. At saka for sure, ang da­ming pumoporma du’n! Ha! Ha! Ha!” sambit ng Kapamilya hunk na ang huli pang naging girlfriend ay si Cristine Reyes (na may asawa’t anak na) after ni ­Sarah Geronimo (na may ­Matteo ­Guidicelli na).

Natawa lang si Rayver sa reply namin sa kanya na, ­“Laban lang!”

Next time ay si Janine naman ang uusisain namin kung may pag-asa ba sa kanya si Rayver sakaling ­ilaban nito ang pagligaw sa kanya.