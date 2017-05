Janine, pumalag sa RAPE JOKE

RAPE victim ang blind lawyer na karakter ni Janine Gutierrez sa Kapuso afternoon soap na Legally Blind.

Kaya nang matsika namin si Janine kahapon sa set ng show ay hiningan namin siya ng reaksyon sa kontrobersyal na speech kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ginawa nitong joke ang rape.

“Para sa akin, kahit sino ka pa, hindi joking o laughing matter ang rape. So, hindi talaga dapat ginagawang katatawanan ‘yon,” seryosong bulalas ni Janine.

***

Mas mahaba ang reaksyon ng kapareha ni Janine sa Legally Blind na si Mikael Daez.

Si Mikael ang gumaganap na fiance ni Janine kaya alam nito ang lahat ng hirap at dusang pinagdaanan ng nobya nitong biktima ng panggagahasa.

Ayon kay Mikael, “Personally, I don’t agree with it (rape joke ni Duterte).

“Kasi, I guess ngayon na nakita ko kung paano talaga ‘yung rape victims na very traumatic ‘yon para sa kanila, it’s very insensitive kapag ginawa mong trivial or ginawa mong joke ‘yung issue na ‘yon.

“So, I think when you’re a person of influence, and obviously, ‘yung Presidente ng Pilipinas, he’s a person of influence, it would be difficult.

“Let’s put it in my situation. Let’s say girlfriend ko, pray to God it never happens, nangyari sa kanya ‘yon (rape).

“Tapos, we’re watching TV. It’s still very fresh, very traumatic, then the President of the Philippines jokes about it.

“Malay mo, baka bumoto pa siya (GF niya) for that guy, ‘di ba? She reacts, iiyak siya, she throws a tantrum. So, how am I going to feel about that?

“At malay mo, it’s very possible na nangyayari ‘yon sa ibang taong nakapanood sa kanya (Digong), na nagdyu-joke siya ng gano’n. So that’s difficult.

“I’m coming from that perspective. From that situation. I can’t agree with it kasi, mas­yadong malaki ‘yung clout niya, eh. Kitang-kita siya ng maraming tao. So, he has to be more responsible.

“Kasi, paano kung nangyari ‘yon, then she (nobya niya) hurts herself or whatever? Who do we blame? Nakita niya sa TV, eh,” sambit ng Kapuso hunk.

Patuloy pa ni Mikael, “I think, itong show namin na Legally Blind made me more aware also of the trauma of rape victims.

“Kasi, sinasabi ng tao na trauma, trauma. Pero ‘pag nakita mo kasi how trauma works, mag-iiba talaga ang ugali mo, eh. You’ll be really sensitive about it.

“So, I guess we need to raise awareness, for people na rin, not just about rape but any traumatic events.

“At hindi talaga dapat ginagawang joke (ang rape), eh. I mean, I’ll admit, maybe if you asked me 2 years ago, I’ll say, ‘Maybe, he (PDuts) shoudn’t do that.’

“Pero hindi siguro ako adamant. Parang hindi ako ganu’n ka-convinced na hindi niya dapat gawin.

“Now, I’m convinced. Now that I’ve seen it already and I’ve been made more aware.

“So, sana nga mas matulungan pa ‘yung mga biktima ng rape and other traumatic experiences,” pakli pa ni Mikael.