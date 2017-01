Janine, luray ang puri!

KUWENTO ng pagmamahal, tagumpay at pagpapatawad ang afternoon drama series ng GMA 7 na Legally Blind.

Bida rito si Janine Gutierrez bilang RAPE VICTIM na nabulag.

Syempre, ibabangon ng dalaga ang kanyang puri.

Leading men niya rito sina Mikael Daez ay Rodjun Cruz.

Nasa cast din nito sina Chanda Romero, Lauren Young at Marc Abaya.

Ang direktor nito ay si Ricky Davao.

***

Ipapalabas na ng GMA 7 sa Enero 30 ng hapon ang teledramang Pinulot Ka Lang Sa Lupa nina Julie Anne San Jose at Benjamin Alves.

Paano kaya nilusutan ni Ara Mina ang complaint niya sa GMA drama series?

Oh well, nagka-pelikula naman si Ara sa Star Cinema thru the LizQuen project.

Nasa cast din ng Pinulot sina Martin del Rosario, LJ Reyes, Jean Garcia, Victor Neri, Allan Paule, Geleen Eugenio at Lharby Policarpio.

Ang direktor nito ay si Gina Alajar.

***

Valentine offering ng Kapuso Network ang Destined To Be Yours nina Alden Richards at Maine Mendoza.

Kasama sa powerhousecast ng primetime teleserye sina Janice de Belen, Lotlot de Leon, Gardo Versoza, Dominic Roco, Sheena Halili, Ina Feleo, Juancho Triviño, RJ Padilla, Koreen Medina at Boots Anson-Roa.

***

Magsisimula sa Peb­rero 18, Sabado, ang weekly comedy-musical show ni Regine Velasquez-Alcasid na Full House Tonight.

Kasama ni Songbird sa outrageously hilarious program sina Solenn Heussaff, Miguel Tanfelix, Bianca Umali, Joross Gamboa, ­Philip La­zaro, Nar Cabico, Tammy Brown, Terry Gian, Sa­rah Pagcaliwagan at Kim Idol.

***

Magbabalik ang game show na Celebrity Bluff.

Iho-host ito muli ni Eugene Domingo.

Makakasama niya rito si Edu Manzano bilang Master Bluffer.

***

Bida si Kris Bernal sa remake ng TV series na Impostora.

Leading men niya rito sina Rafael Rosell at Ryan Eigenmann.

***

Ikinakasa si Dingdong Dantes para mag-host ng Kapuso ­docu-drama na Case Solved.

Meron ditong interview, dramatization, actual videos & photos.