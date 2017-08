JANINE AT LOTLOT, SINUMBATAN NG NORANIANS

TUMANGGI nang magpa-interview si Lotlot de Leon para sagutin ang pamba-bash sa kanya ng Noranians tungkol sa pag-post ng litratong kasama ang kanyang bio­logical Mom na tinawag niyang si Mama Eva.

Marami ang masaya para kay Lotlot. Nag-comment pa roon si Sandy Andolong ng “Happy for you @mslotlotdeleon”

Sinagot naman siya ni Lotlot ng; “@sandy_andolong_de_leon love you nay.”

Pero hindi iyon nagustuhan ng ilang Noranians na nagkomento sa post na iyun.

May ilan pang pinamukha kay Lotlot na kung hindi ito kinupkop ni Nora at ibinigay ni Christopher de Leon ang pangalan nito, baka hindi ito pansinin ng tunay niyang ina.

Sabi nitong @marlonme17, “Masaya yong biological mother mo ngayon dahil artista ka, kung hindi iwan ko lang kung papansinin ka pa.

“Hindi ka nga pinansin nung ika’y bata pa pina-ampon ka eh ngayon? Pangiti-ngiti na ‘yung biolo­gical mother mo dahil pakinabangan ka na.”

Pinaalala rin ng isang Noranian na hindi man lang daw nito madalaw ang Mama Guy niya.

Kahit daw may pagkakamali mang nagawa si Nora, naniniwala raw silang magkakaayos pa rin sila, huwag lang daw sanang tigasan ang puso nito.

Sila nga raw na fans ay hindi nagbabago at patuloy pa ring nagmamahal sa superstar.

Bahagi ng komento ni @evelynlamagna, “Lot, alam ko na ‘di matigas ang puso mo para sa Mommy mo, naniniwala ako na darating ang araw magkakasundo rin kayo.

“Maiksi lang ang buhay, habang buhay pa ang nag-aruga sa ‘yo o ang Mommy mo, bigyan mo siya ng oras na dalawin mo siya.

“Sana Lot ‘wag mong ikagalit, concern lang kaming fans sa family n’yo.

“Kung may pagkakamali o pagkukulang man siya bilang ina sa inyong magkakapatid, patawarin n’yo na siya o kayo na ang umunawa sa mommy niyo.”

May ilan pang nakisawsaw sa mga komentong ipinarating kay Lotlot. May ilan ding nagtanggol sa kanya.

Pero pati si Janine Gutierrez ay bina-bash din ng ilan.

Pinagdiskitahan nila ang pag-post ni Janine ng birthday greetings sa Ma­mita niyang si Pilita Corrales.

Nu’ng birthday daw ni Ate Guy ay wala itong na-post.

Ayaw na lang ni Lotlot na patulan pa ito, para hindi na humaba pa at wala nang may masaktan.

Nakiusap na lang kami na bigyan kami ng statement na kahit i-text na lang ito sa amin.

Ani Lotlot, “Marami po akong gustong sabihin, pero alam ko naman na anuman ang sasabihin ko, nasa kanila kung ano ang gusto nilang paniwalaan.

“Kung sa pagpapaliwanag, wala po akong dapat ipaliwanag kahit na kanino; alam ko, I cannot please everybody.

“Basta ako po, sa abot ng aking makakaya, uunawain at mamahalin ko ang mga taong dapat u­nawain at mahalin.

“At sa mga taong hindi ako kayang unawain at mahalin, wala po akong magagawa, karapatan nila iyun na hindi ko aa­lisin sa kanila ang karapatan nilang iyun.

“Kung anuman po ang nais nilang sabihin, hindi ako kikibo, alam ko, tulad­ ng isang bagyo o unos, ang lahat ng ito ay huhupa.

“Tulad po ng recent IG post ko, ‘Sometimes, you just have to bow your head, say a prayer and weather the storm. At naniniwala po ako, at the end of the day, the truth will always set us all free.”