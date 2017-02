JANINE AT LAUREN, PAREHO NG HILIG

COMMON DENO­MINATOR nina Janine Gutierrez at Lauren Young si Elmo Magalona na pareho nilang minsang minahal.

Never nagkatrabaho noon ang dalawang ex-girlfriends ni Elmo (na sumakabilang-network na), pero ngayon ay gaganap sina Janine at Lauren bilang magkapatid sa bagong Kapuso afternoon drama na Legally Blind.

“I told her (Janine) before, this was bound to happen and it’s happening,” bulalas ni Lauren, na tawa nang tawa sa mga pa­ngangantiyaw ng press sa presscon ng Legally Blind.

Sey ni Lauren, nag-familiarity workshop muna sila bago sila nag-taping at na-appreciate niya na si Janine ang nag-break ng ice.

Para kasi sa kanya, ang personal ay personal, so ii-ignore niya lang ‘yung Elmo issue.

Matagal na rin ‘yon, she doesn’t care anymore at sobrang naka-move on na s­iya.

“For us to be able to work together, we have to get along. We have to have that trust. Especially, ang mga eksena namin, mabibigat.

“May times na sasampalin ko siya (Janine) for sure. Ayoko namang isipin niya ‘pag sinampal ko siya, I really mean it. You know?

“Gusto kong makita niya, ‘Wow, Lauren is a good actor!’ not ‘Oh my gosh, Lauren hates me talaga!’ Walang gano’n, ‘di ba?

“So, to make everyone’s lives easier and they don’t tiptoe around us because, ‘Oh my gosh, issue! Elmo, whatever!’

“Let’s talk about it and we talked about it and we’re fine. I mean, this is the clo­sest we’ve been in 2 years,” natatawang pakli ni Lauren, na in fairness ay malaki na ang ipinayat dahil sa ‘beauty queen diet’ na turo ng ate niyang si Megan Young.

***

Kay Janine ay walang kaisyu-isyu na magkatrabaho sila ni Lauren dahil matagal na niya itong gustong makasama.

“Alam ko talaga na magaling na artista si Lauren, kasi napapanood ko siya dati. Kasi, nagka-show siya with my mom (Lotlot de L­eon), sa show of Kris Bernal.

“Alam ko na maga­ling talaga si Lauren dati pa. So, nu’ng sinabi sa akin na magkaka-work kami, ako rin, ‘Game!’

“At actually, si­guro mas makaka­tulong kung hindi kami magkasundo o medyo awkward kami. Kasi, ganu’n ‘yung role namin.

“Pero unfortunately, magkasundo po pala kami sa totoong buhay at medyo pareho pala talaga kami ng mga hilig,” sey ni Janine, na ikinatawa ng press.

“Ang sinasabi ko lang, it would’ve helped talaga kung hindi kami magkasundo. Pero we get along and I’m glad na we’re working together.

“Kasi, sa mga eksena, ‘pag kaila­ngan ko ng medyo mas hugot o tulong, ‘pag kinakausap ko si Lauren, nakakatulong talaga. So, I’m happy na magkapatid kami,” sabi ng gandarang panganay nina Lotlot at Monching Gutierrez.

***

Ani Janine, hindi sila awkward ni Lauren kahit nu’ng sila pa ni Elmo. They’ve always been civil with each other ‘pag nagkikita sila.

Sa unang taping day pa lang nila ng Legally Blind ay wala nang ila­ngan. At never din nilang napag-usapan si Moe.

Si Lauren ay naka-move on na at meron na itong non-showbiz boyfriend of almost 3 years.

Siya ba, naka-move on na rin?

“Naman. Dyusko! Ha! Ha! Ha! Opo, matagal-tagal na rin,” sagot sa amin ng 27-anyos na Kapuso actress.

Pero wala pang kapalit si Moe?

“Ayoko talagang mag-boyfriend muna. Sabi ko sa sarili ko, one year. Ayoko muna.”

Aniya, hindi na sila nagkakausap o nagkikita ni Elmo.

Friends ba sila nito?

“Hindi kami friends, pero hindi naman din kami magkaaway.”

Silang dalawa kaya ni Lauren ay puwedeng ma­ging friends?

“Well, we just started. Nakaka-anim na taping pa lang kami. Pero sincere ako na nakakatulong siya sa akin dahil magaling talaga siya.

“At saka minsan, ‘pag ako ang kailangang umiyak, lumalapit din siya. Tapos, if I hold her hand, nakakatulong talaga sa akin ‘yung maliliit na gesture na ‘yon.”

***

Si Lauren kaya ay handang maging kaibigan si Janine?

“She wants to be my friend. I don’t wanna be her friend. Charot! Ha! Ha! Ha!” tawa ng palabirong Fil-Am Kapuso star.

“I guess it’s been like so long and ngayon lang napag-usapan and everything. And then biglang, ‘Oh, now we have to work together and now we have to do this, now we have to be friends.’

“Parang there’s like so many things na people are expecting us to do. But at the same time, ang hirap.

“Parang huwag nang magpaka-showbiz, huwag nang magkunwari, huwag nang magpakaplastik pa.

“I mean, okay we talked about it, weve been working for one month. Honestly, she’s not my friend naman yet.

“We’re okay. Parang one step at a time lang muna. Napag-usapan, naayos. And then if we get to know each other more and we do become friends, why not?

“I know a part of her but I don’t r­eally know who she is. So, for me, to say na, ‘Oh, we’re best friends.’ That’s lying and I don’t wanna lie.”

Sila ni Elmo, friends ba sila?

“Moe and I aren’t friends. Hi-hello, ganu’n lang.”

Buti pa pala sila ni Moe, ganu’n. Sina Janine at Moe ay hindi.

“Well, maghintay siya ng 3 years, magha-hi-hello rin sila. Charot! Ha! Ha! Ha!

“I wanna be honest, but I don’t wanna disres­pect him (Elmo). I still do respect him because his sister Saab is my best friend, Maxene is my best friend, Tita Pia is my manager until now.

“Moe is not my friend, but that’s okay. He doesn’t have to be my friend, ‘di ba?

“We can just be okay with one another,” diretsong sagot ng younger sis ni Megan.

Happy si Lauren sa non-showbiz guy na si Robbie Garcia na almost 3 years na niyang boyfie.

Nag-celebrate na sila ng Valentine’s last week. Nag-Antonio’s sila sa Tagaytay.

Bukas (Feb 14), kung walang work ay baka mag-dinner lang sila, mag-watch ng movie at mag-hangout dahil hindi sila madalas nagkikita lately.

Sa Lunes (February 20) ang simula ng Legally Blind sa GMA Afternoon Prime pagkatapos ng Ika-6 Na Utos.