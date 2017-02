Janice-Gabby reunion, mauuna pa sa Sharon-Gabby movie?!

HAVEY: Nang maganap ang Oscar mix-up kahapon, nakausap ko ang patron ng mix-ups at ang claim to fame — long before Steve Harvey or Faye Dunaway, meron na tayong Lolit Solis.

Natawa lang ang Reyna ng Manila Filmfest Scam.

Siya raw ang original at nananatili pa rin siyang well-intentioned at well-loved.

“Nauna na ako diyan. Been there, been that na ako! Ako ang original,” sabi niya.

At nang tanungin ko si Nanay Lolit kung kaninong envelope ang gusto niyang i-mix-up at i-shuffle, sabi niya, hindi na pang-awards night na envelope na pakikialaman niya kundi ang pay-envelope ni Gabby Concepcion ang gusto niyang bigyan ng comment.

Matatandaan natin na love na love ni Nanay Lolit ang kanyang original na alaga at ang sabi niya ay gusto niyang pagsabihan na ituloy na dapat ni Gabby ang paggawa ng Sharon-Gabby film for Star Cinema at all cost!

Makakatulong daw nang malaki ‘yan sa career ng aktor.

“We all know that Sharon is the bigger star kaysa kay Gabby kaya ‘wag na niyang ipilit ipantay ang TF niya kay Sharon. Besides, Sharon can survive doing a movie on her way, eh si Gabby, hindi na tatayo alone,” sabi ni Nanay Lolit.

Nang makausap niya si Gabby noong Viva pa lang ang nagpaplano ng Sharon-Gabby reunion film, ang logic daw ni Gabby ay — siyempre one time big time ang deal na ‘yan kaya taasan na raw ng premium at baka hindi na maulit muli.

Pero sabi daw ni Gabby sa kanya, kapag nag-hit at least na-set na raw niya ang standard niya at ‘yun na ang na-set na asking price niya.

For the sake of the Sharon-Gabby fans, sana gawin na ni Gabby ito ngayon under Star Ci­nema and the box office director Cathy Garcia-Molina.

“Kung hindi, baka naman mauna pa ang Gabby-Janice de Belen reunion dahil pareho sila ng ma­nager, ewan ko lang, ha?” pagtatapos ng lovable queen of merry mix-ups na si Nanay Lolit Solis!

What do you think?

***

WALEY: Napaka-waley ng mis-announcement ng Best Picture sa 89th Oscars (Academy Awards).

Mix-up daw ‘yun sa envelope na ibinigay sa presenters ng Best Picture na sina Faye Dunaway at Warren Beatty.

Ang nakalagay daw ay Best Actress: Emma Stone for La La Land.

Bago pa man sisihin dahil sa senior moment ang nangyaring pagkakamali ng mga bida ng Bonnie and Clyde 50 years ago, answerable ang production sa ganyang mix-up.

Dapat na-check nila na mga tamang pangalan at envelopes ang mabibigay at masabi on-air lalo na sa ganyang major event.

Tuloy, nabuhay ang allusion kay Steve Harvey sa Miss Universe at ang sabi nga’y na-Colombia ang La La Land.

In fairness sa grupo nina Emma Stone & Ryan Gosling, they were such good sports.

Still and all, I’m happy with and for the winners. They all deserve their awards.

Mahusay ang pagho-host ni Jimmy Kimmel, at maayos ang takbo ng Oscars ceremonies.

Paborito ko lagi ang IN MEMORIAM segment — made more special this year nang kantahin ang paborito kong Both Sides Now ni Sara Bareilles.

Nahabol din ang mention ni Jennifer Anniston sa American actor and director Bill Paxton na yumao the day before at age 61.

Those mistakes happen to the best of us, pero it would just take some se­conds para i-check na tama ‘yung envelope na babasahin ni Warren Beatty.

***

