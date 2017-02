JANICE, BILIB SA TIMING NI MAINE

BALIK-KAPUSO si Ja­nice de Belen sa AlDub teleseryeng Destined To Be Yours.

Ayon kay Janice, gusto niya ulit magtrabaho sa GMA (after magtapos ng morning serye niya sa ABS-CBN) para maiba naman.

Kahit anong project ay okey sa kanya, pero nang sabihin sa kanyang ang phenomenal loveteam nina Alden Richards at Maine Mendoza ang makakasama niya ay parang bonus na ‘yon.

Nagpapasalamat si Janice na nakakapagtrabaho siya sa dalawang network.

Nae-excite siya at looking forward sa DTBY kung saan gumaganap siya bilang ina ni Maine.

“Alam mo, na-surprise ako kasi, usually ‘di ba, ‘pag loveteam, ‘pag nakikita mo na sila in person, parang okey lang, ganyan lang.

“Sinabi ko sa kanila na nakukyutan ako sa kanila. Nakakakilig sila. Meron silang something na nakakakilig talaga.

“Basta, ang sweet nilang dalawa. Ang cute nilang tingnan. Nakakakilig sila,” nakangiting sambit ni Janice.

Ang karakter niya ay si Sally Obispo, ang masayahin at mahilig sa painting at psychic reading na ina ng bidang si Sinag Obispo (Maine).

Sa first scene ni Maine ay naiiyak ito at ramdam niya ‘yung nerbiyos ng dalaga na nai-stress ito.

“Sabi ko sa kanya, ‘Relax ka lang. Kasi, the more that you stress yourself, baka lalong wala kang maibigay. Kasi, ang iisipin mo, puro stress.’

“What was good about her (Maine), because siguro dahil bago pa siya, wala pa siyang preconceived notions about how to do things about acting.

“Wala pa siyang technique, wala pa siyang naiisip na kung anu-ano. Everything was just kung ano ‘yung dumarating, ‘yun ang lumamabas sa kanya, which is good.

“At saka isa pang pinakamaganda sa kanya, she has timing, which is very important, ke drama, ke sayaw, ke kanta, ke comedy.

“She has timing, so that’s a very good gift,” papuri ni Janice kay Menggay.