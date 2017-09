JAMES REID NILAMOG NG FANS

Sa sobrang gigil ng mga fans ng singer/acto­r na si James Reid na ma­lapitan ito ay nagkagulo kahapon sa SMX Convention sa Pasay City.

Si James ay nasa SMX para dumalo sa book signing ng 38th Manila Internationa­l Book Fair (MIBF) na inis­ponsoran ng Natio­nal Bookstore.

Nabatid na papara­ting pa lamang si James sa venue ay nagkagulo na ang mga fans. Lahat ay gustong malapitan si James para makapagpa-picture kaya nagkaroon ng tensyon dahil sa pag­lusob ng mga tao.

Marami ring naiulat na nahimatay sa nasabing insidente. May mga naitala ring nasugatan.

Maging si James ay sinasabing nasaktan sa insidente base sa mga ­naglabasang mga pictures at video sa social media.

Narito ang ilan sa mga mensahe ng netizens sa twitter sa nangyaring kaguluhan.

Ayon kay Rince @prindet: “Pushing and many teens were pushed. Can count kung ilan ang nahimatay. But it’s good na they pull out.”

Sabi naman ng isang mikay, @cyphtaexwangpup: “I thought im going to faint. lol i didnt even know how i survived HAHAHHA but still i hope ur alright kuya :–) im sorry for what happened.”

Kinansela ng nag-organisa ng book fair ang nasabing aktibidad ni James.

Agad namang humi­ngi ng pasensya sa pamamagitan ng kanyang twitter si James Reid na naniwalang nagkaroon ng lapses sa seguridad kaya nauwi sa kaguluhan.

“Sorry for what happened at the MIBF it was totally unorganised. I hope no one got hurt,” mensahe ni James sa kanyang fans sa pamamagitan ng kanyang twitter kagabi.