James, natutuyot kapag sagad na sagad

Malaking bagay ba ang Kids Choice Awards mula Nickelodeon para kay Nadine Lustre?

Proud ang kanyang kasintahang si James Reid sa panalo ni ­Lustre. Dati ring nominado si Reid sa KCA.

Speaking of James, how true na sa isang press payanig, bagama’t guapo pa rin ito, mukha itong pagod, nasobrahan at ­tuyot na tuyot?

Saan sagad na sagad si James… sa trabaho?

Sa tapings? O sa…… your guess is as good as mine!

***

Totoo bang very bekibels si Pokwang pagdating sa pag-ibig dahil ­hindi ito marunong mag-compute in the name of love?

Masipag naman at ­pala-ipon si Lee O’Brien kaya erase, erase, erase na natin ang thought na may chance na maging azucarera de mama si Ms. Pokie.

Dakila ang pag-ibig niya kay Lee, kasi, dakila rin itong mangingibig.

True? Mananalig ba tayo?

Ang importante, walang kapantay ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Lee.

Manalo, matalo, Pokwang deserves her ­happiness.

***

WAGI si Iza Calzado ­bilang best performer sa isang international film festival…

May TV ad na ba ang Kapamilya network na may dramaramang “Congratulations, Iza Calzado, your Kapamilya network is proud of you!”?

May victory party ba at grand welcome for her?

Kung wala pa, kailan ito balak gawin? Sa Mayo pa kapag malapit na ang Bliss play date?

O, aantayin n’yo pang tanghalin siya muling best actress in another film festival para manalig ang kanyang station now na she is, without a doubt, the best actress of her generation?

Kapag ang this gene­ration’s movie queen daw na si Bea Alonzo ang mag-viktoria internationally, (which of course I sincerely doubt, lalo na’t telerserye school of acting ang alam nito), sure ba tayong may press ­payanig kaagad?

Alam n’yo na ang sagot sa tanong, ‘di ba?

***

Kung hindi matutuloy ang reunion ­movie ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, mas ­marami ba ang malulungkot o matutuwa?

Most of the Sharon-Gabby fans, pakiwari ko eh may closure na. ­Hindi na kailangang pagsamahin sila para mag-heal sa hiwalayan wounds na nangyari a long, long time ago, in a galaxy far, far away.

Kung ang fanatics at supporters, may ­closure na.

Sino ang wala pa? Ang Mega Star? Ang Forever Heartthrob? Si KC Concepcion na anak nila?

Speaking of KC, ­maliban sa ­pagiging UN Ambassadress, may ­balak pa ba siyang ­magtrabaho ulit sa TV o pelikula?

Or she does not want to work anymore, kasi, she is so in love with Aly Borromeo at being his woman and friend eh ­sapat na sapat na sa kanya?

***

Si Michelle Arceo, ang girlfriend ni Albie Casiño, sumali sa Gandang Filipina segment sa Wowowin.

Nu’ng una, may ­kiyeme latik pa itong ­secret pero umamin din , “My heart is taken.”

Maganda ang girl, slightly bilugan, may bangs at confident. She enjoys being young here at para raw sa nanay niya ang pagsali sa Gandang Filipina.

Hindi kaya ­magurlisan itong si Arceo dahil marami ang takam na takam kay Albie?

Sa pelikulang Pwera Usog, in full display ang katawang panromansa of the binatang chinito.

Good luck sa ­pageantry quest mo, girl, at marami ang nagwi-wish na maghiwalay agad-agad ang de kolor at puti ninyo ni Albie.

Hahahaha!

***

Marami ba talagang excited sa Mulawin vs Ravena? Makakatulong kaya ito sa malalamig pa ring karera nina ­Derrick Monasterio, Bea ­Binene, Miguel Tanfelix at ­Bianca Umali?

Magagawa na kaya nitong gawing ­major, ­major star si Kiko ­Estrada na guapo ­talaga at marunong umarte?

At kung si ­Dennis Trillo ka na ­Drama King sa Siyete… ­telefantasya project ang ­kailangan mo para mas ­pumagaspas pa ang kanyang estrella?

***

Ang ­millennial ­rampadora na si Sinon Loresca, ang crushes ay sina Aljur Abrenica, ­Piolo Pascual at Alden Richards.

Sa tatlo, sino sa tingin ninyo ang papayag na mag-coffee and cake date sila ni Loresca?

Sino ang bet ninyong maka-fashion and ­beauty tips ni Sinon na buff na buff, balbas sarado pa man din pero bekibels na bekibels?

And on the matters of eskrimahan, ­barebacking at flip flopping, sino kaya ang dakila, sino ang ­tunay na baliw at walang ­takot na magpapa-oooh at aaahh kay Sinon?