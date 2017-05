James, nakakatuliro ang paghimod kay Nadine

‘PAG wala kayong teleserye at nowhere in sight pa ang susunod ninyong pelikula, saan pwedeng magpaandar?

Saan pa kundi sa inyong suking social media site.

Best example dito ay ang magsing-irog na sina James Reid at Nadine Lustre.

Super polarizing ang photos nila sa social media sites kung saan magkasama sila sa bath tub.

Wow na wow! Sabay silang naliligo?!

How cosmopolitan! How progressive!

How so freaking millennial!

We are not taking it against James & Nadine. Pareho na silang in their mid-20s and they know what is best for them.

Nagkaroon na rin naman sila ng bath tub scene sa teleseryeng Till I Met You.

Ang tanong, maliban sa paliligo together sa bathtub, ano pa kaya ang ginagawa nila while bathing?

Nagpipitik-bulag? Para mas masaya at mamu­la ang kanilang res­pective noses?

Jak en poy, hali-halihoy, sinong matalo siyang….?

Ang matatalo, ang parusa, hihiluran using a loofah or pumice ang singit ng winner?

Nag-eenie, minnie, miney, moe ang dalawa tapos ang drama, buhusan ng body wash ang area at pabulain, linisin at banlawan?

Ang saya-saya!

Bongga ang pahiwatig ng photo shoot!

Para ito sa album ni James, ‘di ba?!

***

May isa pang shot ang dalawa na ang mga katkatera, natuliro!

Ito ‘yung larawan (na ewan kung bago) kung saan labas-dila si James at tila hinihimod ang pisngi ni Lustre.

Ang kalurks, mahaba pala ang dila nitong si Fil-Aussie nating bida.

Sensual tuloy ang “himurin mo ang pisngi of your girlfriend” moment ni Reid.

With the rate things are going, ano pa ka­yang mga larawan nina James Reid at Nadine Lustre ang manggugulantang at magpapainit?

Hindi sila dapat pikon sakaling kung anu-ano ang ispekulas­yon at mapaglarong imahe ang maiisip ng madlang pipol dahil sa photo postings nila.