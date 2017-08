Jake Zyrus, nagpasalamat kay Charice!

‘Wait for me at the top of the Pyramid!’

TRENDING kamakalawa nang gabi ang #MMKJakeZyrus dahil sa episode ng Maalaala Mo Kaya tampok ang kuwento ni Jake Zyrus, ang dating si Charice Pempengco.

Si Mutya Orquia ang gumanap na batang Charice, at nu’ng nagda­laga na ito ay ginampa­nan ni Sharlene San Pedro.

Pero nu’ng naging Jake Zyrus na, siya na mismo ang gumanap.

Si Dina Bonnevie ang gumanap na Raquel Pempengco na ikinasama ng loob ng huli dahil sa hindi magandang pagsa­larawan sa kanya.

Sa simula pa lang ng episode ay alam na naming magrereklamo si Raquel sa kuwentong inilahad ng MMK.

Base sa kuwento ni Jake, ipinalabas ditong pinilit lang ni Raquel si Charice na sumali sa mga singing contest, na uma­bot pa sa pananakit sa batang Charice.

Hanggang sa naabot na ang kasikatan internationally, lalong kinontrol ni Raquel ang buhay ng kanyang anak, at ­umabot sa pagwawaldas sa mga kinita nito at hindi pa raw nababayaran ang bills at taxes.

Pinasinungalingan ito ni Raquel sa Facebook, “Sobra ang tinulo ng luha ko habang nanood ako, muntik pa kong atakihin.

“How can I defend myself? Gusto kong ma­galit, sumumpa, pero ‘di ko magawa kasi nangi­ngibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa inyong magkapatid…

“Pagsisihan mo nang malaki ang ginawa mong pagsisinungaling na ‘yan…”

Pasaring pa ni Raquel sa anak sa FB, “Sana, sa ginawa mong ‘yan, mapuno mo ang venue ng pagdarausan ng concert mo. Gamitin mo man ng paulit-ulit ang pangalan ko, gawin ninyo mang kasama-sama at kasumpa-sumpa ako sa pani­ngin ninyong lahat, may isang aso pa rin ang naniniwala na naging mabuti ako para sa kanya.

“Walang halong showbiz… kaplastilan… love you bunzuan… sa ‘yo ako humuhugot ng lakas ng loob bukod kay Lord…God Bless Us all the time…”

Na-contact ng PEP si Raquel at ang sabi niya, “Sinungaling si Charice. Puro kasinungalingan ang pinaggagawa niya, gawin man niya akong masama nang paulit-ulit, kung du’n siya magiging masaya, wala akong magagawa kundi hinta­yin ang kahihinatnan ng mga pinangagawa niya.

“Basta ako, taas-noo akong maglalakad sa kalsada nang buo ang tiwala ko na nagampanan ko ang aking pagiging ina nang maayos,” sabi nito.

Tingin ni Raquel ay nasulsulan lang si Charice o si Jake ng mga taong nakapaligid dito.

Kailangan daw ng anak niya ng psycholo­gical treatment. Kaila­ngan daw nito sa ngayon ay Psychologist.

Nakausap din ng ABS-CBN News si Raquel at ganundin ang mga sinabi nito na lahat na inilahad sa MMK ay pawang kasinungalingan.

Dagdag niyang pahayag, “Ilang beses siyang lumayas, ilang beses bumalik, puro ako ang pinasasama niya palagi.

“Ang katotohanan ay 2010 pa pinabayaan na kami niyan ni Charice. Tinanggal ako sa trabaho sa Amerika pa lang.

“Bakit ako ang sinisisi niya sa tax niya, hindi naman ako ang manager niya at accountant niya?”

Pagdating sa pana­nakit ay sinabi ni Raquel na minsan lang daw niya itong napagbuhatan ng kamay nang pinapaamin niya ito kung tomboy ba ito.

Sabi ni Raquel, “Nasabunutan ko lang iyan nang nabuksan ko ang laptop niya na ayaw niyang umamin na tomboy siya, ‘di pa siya nagri-­reveal noon.”

May kinuwento pa siyang nagkaroon ng suicide attempt ang anak niya nang nakipag-break ang girlfriend nito.

Sabi na lang ni Raquel, kung iyun ang magpapasaya sa kanyang anak na siraan siya, wala na siyang magagawa.

Pinipilit na lang daw ni Charice na buhayin­ ang career nito, pero paano raw iyun na wala na ­siyang boses kagaya nung dati.

***

Sa Instagram @jakezyrusmusic inilabas ni Charice o Jake ang kanyang saloobin sa isyu ng MMK.

Nag-post siya ng open letter para sa lahat, para sa kanyang ina, para kay Charice, at para kay Jake.

Ang unang sulat niya para sa lahat ay sinabi niyang pawang katotohanan ang inilahad niya sa MMK.

Hindi raw niya ginawa iyun para manira o manakit ng tao. Gusto lang daw niyang magsabi ng totoo.

Sabi pa niya, lagi raw niyang ginagawa dati na linisin ang pangalan at ang pagkatao niya, pero sa huli, siya lang daw ang talo.

Bahagi ng naturang sulat, “Ngayong gabi na ito, pinili ko ang sa­rili ko. Ang totoo. Gusto ko pong sabihin sa inyo na ‘wag po kayong magtatanim ng sama ng loob sa ­aking pamilya.

“Hindi ito ang mensahe na pinapadala ko po. Sana ay ang makuha po ninyo ay ang maintindihan ang lahat, mahalin ang kapwa, irespeto at tanggapin natin sila kahit hindi natin sila naiintindihan.”

Kasunod nito ay ang sulat naman para sa kanyang inang si Raquel Pempengco.

Narito ang kabuuan ng sulat na iyun, “Sa aking ina, totoo po ito, walang halong showbiz o kung ano man, alam mo po na mahal na mahal na mahal kita.

“Pasensya na po kung hindi ko maibigay ang mga pangangaila­ngan na nakasanayan po dati.

“Alam ko po ang lahat ng ginawa mo para sa akin, alam ko rin po na kahit anong mangyari, pamilya tayo.

“Someday, magiging okay po ang lahat, at kung dumating man po sa puntong ‘di niyo pa rin po maintindihan, sana po ay maramdaman niyo po na mahal po namin kayo ni Coy, at ‘yun ang pinakaimportante sa lahat.

“Love conquers all. This time po, ako naman po ang magsasabi ng totoo. Mahal ko kayo.”

Bukod sa kanyang ina, meron ding sulat si Jake para kay Charice.

Sabi niya, “You will always be here in my heart. Grabe ka. Pinaiyak, pinatawa mo ako.

“Napaka-interesting ng buhay mo. Napakaganda. Pero ang buhay mo ay hindi para sa akin, pero masaya ako at pinaranas mo sa akin.

“Dahil du’n ko na-realize gaano kalakas, si Jake.

“Salamat Charice. Wait for me at the top of the Pyramid!”

Nagpasalamat si Jake sa lahat na bumubuo ng MMK, sa kanyang Ninang Charo, at sa mga aktor na gumanap sa episode na iyun.

Sa mga kasunod niyang sulat ay nakiusap siyang huwag na raw sanang pairalin ang galit, kundi pagmamahalan na lamang.

Nagpasalamat siya sa Diyos, sa kanyang mga fans, at sa kanyang kasinta­hang si Shyre na nagmahal daw sa kanya kahit sino man siya.

Pagmamahalan ang mensahe ng ­huling sulat niya na ginawa niya para sa kanyang sarili.

Sabi niya sa sulat na ipinost para kay Jake. “You are the man. Keep going. Mas maraming nagmamahal at laging magwawagi ang pagmamahal.

“Mahal ko kayong lahat.”