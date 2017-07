Jake Zyrus, naghahanap ng swerte

MARAMI ang nagtatanong at nagpapadala ng personal messages sa inyong abang lingkod tungkol sa sexual assault case na isinampa laban sa unang Millennial TAWAG NG TANGHALAN grand champion na si Noven Belleza.

Hindi kami close ni Belleza. Oo, he sounds like the lead singer of Air Supply, hindi niya ako fan. Wala akong masasabi tungkol dito lalo na’t gugulong na ang kaso tungkol dito.

Sabi sa official na pralala mula sa ABS-CBN’s Corporate Corporate Communications, hindi totoo ang kasalanang ibinibintang kay Noven at handa siyang patunayan ang kanyang pagka-inosente sa tamang lugar at pagjajataon.

Nakalaya na ang binatang mang-aawit mula sa pagkakapiit nito sa isang pribadong ospital sa Cebu at pinayagang makapagpiyansa ang singer sa halagang P120,000.

BENEFIT OF THE DOUBT na lang muna ang dapat nating ibigay sa singer.

Hayaan nating tumakbo ang nararapat na proseso.Ang mga naglalarong tanong sa bitchy me, naughty mind ko, is this a case of RAGING HORMONES on his part? Is this a case of he said/she said?

Sino ang may mas kapani-paniwalang version of the truth? Ang nang-aakusa? O ang inaakusahan? Speaking of the nang-aakusa, may mahabang aria ang kasintahan nito sa social media site.

Meron din bang mga Kamag-anak Incorporated ito na handang-handang makipagpanayam sa mga manunulat?

Totoo bang bet na bet rin nila na magka-15 minutes of infamy and notoriety? May aral ang kaganapang ito hindi lamang para kay Noven, kundi para sa lahat. Dapat maging maingat. Dapat huwag magpadala sa kapusukan.

Dapat mas sinunod palagian ang ulo sa itaas, lalo na’t karamihan sa mga lalaki, mas naghahari ang ulo sa ibaba.

Kung ano man ang idudulot nito sa karera at personal na buhay ni Noven Belleza, tanging ang mga Pulis Pangkalawakan lang ang nakakalam. Nawa’y handa at matapang niyang haharapin ang katapusan nito.

***

Sinabi ko na po sa inyo na hindi ako politically correct kaya please, for the love of the Universe, huwag n’yo na akong uriratin tungkol sa mga pisikal na pagbabago ni Charice Pempengco.Screen name ang Jake Zyrus.

Lahat ng legal documents niya, birthname niya pa rin ang dala-dala.Kung kayo ay nagbubunyi dahil nagpapa-testosterone shots na siya… kung kayo ay ­galak na galak sa katotohanang she plans to make patanggal her breasts, at amazing Aloha sa inyo ang kwentong wala na siyang menstrual period…Good for you, peeps!

Karapatan naman ni Ms. Pempengco na baguhin ang kanyang kaanyuan. Ang tanong ko lang, sa lahat ng physical changes na ito, may psychological counselling bang dinadaluhan si Charice?

What a wonderful day. Thank you everyone for watching me from ASAP to GGV. Surreal. Thank you. Di man ako naka-smile sa photo na yan, masaya ako. Hahaha. A post shared by Jake Zyrus (@jakezyrusmusic) on Jul 9, 2017 at 8:07am PDT

The counselling kasi will better equip her emotionally and intellectually regarding the physical transformation phase.

Dapat may nakaalalay sa kanya dahil pag one-hundred percent na ang mga pisikal niyang pagbabago, there is no more turning back.Kaya dapat emotionally and psychologically sound at healthy siya.

Mahusay siyang mang-aawit bilang Charice Pempengco. In the short span of time, hindi lang nag-tip ang kanyang karera, she was embraced and loved internationally.

Bilang Jake, again, tanging mga Pulis Pangkalawakan lamang ang may alam kung hanggang saan at hanggang kailan ang kanyang karera.

Kung dati eh may taglay siyang “swerte,” ngayon sa bago niyang pagkatao, parang siya na yata ang magha­hanap ng swerte sa buhay niya.