Jail threat ni Du30 sa ML critics nilinaw ng Palasyo

Nilinaw ng Malacañang ang mensaheng nais iparating ni Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa tila pagbabanta nito laban sa mga kritiko ng idineklarang Batas Militar sa Mindanao.

Ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella, nais lamang bigyang bigat ni Pangulong Duterte ang mga ipinahahayag nito.

“It’s not a statement per se, papaarestuhin, but it’s just strong language,” paliwanag ni Presidential Spokesman Ernesto Abella sa press briefing sa Malacañang kahapon.

Ang nais umanong ipakahulugan ng Pangulo, ayon kay Abella, ay ma­bigyang-diin na gagawin nito ang lahat ng makakaya upang matuldukan ang gulo sa Marawi.

“Basically, this is just strong language he is ­using and he is very emphatic that he will continue­ facing the situation in Marawi,” dagdag ng Palace spokesman.

Matatandaan na nitong­ Hulyo 1, sa pagtatalum­pati sa okasyong dinaluhan sa Digos City ay inihayag ni PDu30 na ipa­kukulong nito ang mga kritiko ng idineklara niyang Martial Law dahil­ naniniwala ang Punong Ehekutibo na hindi pa napapanahon ang pagbawi rito bunsod na rin ng kasalukuyang sitwasyon sa Mindanao.

“Otherwise, it’s not dependent on the whim na punta kang Supreme Court, maniwala kaya ako? Tingin ko magulo pa, ipa-lift mo? Huhulihin kita, ipasok na tuloy kita sa kulungan,” pahayag ni Duterte.