JADINE, DI MAPIGIL ANG INIT

Curious kami kung paano ito bubuuin ng Viva para interesting pa ring panoorin sa TV.

Maayos at mabilis ang pamamahagi ng awards, pero walang bagong inihanda ang Viva para magmukhang awards night talaga ang pamamahagi ng Eddys.

Opening number nina James Reid at Nadine Lustre na pam-fans day ang production number.

Maganda roon si Nadine, pero mukhang ba­ding si James sa bagong ayos ng buhok niya.

Just the same, hindi magkamayaw ang JaDine fans sa mainit na pagtili sa kanila.

Okay ang production number nina Martin Nievera, Ogie Alcasid, Morissette Amon at Klarisse de Guzman bilang tribute kay Willy Cruz.

Mabuti na lang at kahit paano, may big stars sa presenters na sina Christopher de Leon, Lorna Tolentino, Jodi Sta. Maria, Cristine Reyes, Richard Gutierrez at Sarah Lahbati.

Napakaganda ni Sa­rah nung gabing iyun, na kung kami ang papiliin ng Star o Face of the Night, winner ang magkasintahang Richard at Sarah.

Winner din si Cristine Reyes na napaka-sexy sa kanyang gown at si Jodi na bongga rin sa suot niyang Marc Bumgarner gown.

***

PANGHIHINAYANG at lungkot ang naramdaman namin sa katatapos na Eddys (Entertainment Editors’ Awards) kamakalawa sa Kia Theater.

No show ang karamihan ng winners para personal na tanggapin ang kanilang award.

Ang dumating para tanggapin ang kanilang award ay recipients ng special awards na ibinahagi ng grupong SPEED.

Dumating si Kuya Boy Abunda na tumanggap ng Joe Quirino Memorial Award, si Mother Lily Monteverde na Producer of the Year at si Direk Maryo J. de los Reyes kasama ang sister ni Jake Tordesillas na ginawaran ng Posthumous Award.

Hindi nakarating si direk Lav Diaz na tatanggap sana ng Manny Pichel award.

Kaya ang taga-Cinema One na si Ronald Arguelles ang tumanggap at binasa ang mensahe ni Direk Lav.

Wala sina John Lloyd Cruz (Ang Babaeng Humayo ni Charo Santos) at Angel Locsin (Everything About Her ni Vilma Santos) na wagi sa Best Supporting ca­tegory.

Si Vilma (Everything About Her) ang Best Actress, at si Paolo Ballesteros (Die Beautiful) ang Best Actor.

Big winner ang Ang Babaeng Humayo na naging Best Picture at si Lav Diaz ang Best Director.

Wala silang lahat para tanggapin ang natu­rang award. Kahit mga minor at technical awards ay wala rin doon ang mga nagsipagwagi.

Ilan sa kaibigan na­ming taga-ABS-CBN 2 ang nagsabing libre raw sina John Lloyd at Angel, pero hindi sila nag-effort na dumalo dahil hindi sila binigyan ng ideya na posible silang manalo.

Nasa ibang bansa si Cong. Vi kaya ang anak niyang si Luis Manzano na isa sa hosts ang tumanggap ng naturang award.

Si direk Perci Intalan ang tumanggap ng award ni Paolo na mukhang wala talagang balak na dumalo.

Sabi sa amin ni direk Perci, natatakot si Paolo na dumalo at baka di naman niya makuha ang award.

“Sabi niya, natatakot daw siya pumasok ng Kia Theater.

“Ewan ko kung natatakot ba siya sa multo, eh ako pa nga dapat ang matakot dahil father ko ang architect nito, pati ang Araneta Coliseum,” sabi sa amin ni direk Perci.

Ang Kia Theater kasi ay ang dating New Frontier na sinehan, na ewan ko lang kung biro lang iyun ni Paolo o talagang takot siyang pumasok ng Kia.

Maganda sana ang line-up ng winners kung dumating sila at magandang panoorin ito sa TV na ieere sa ABS-CBN 2.

Ang Viva Films ang nag-produce nitong The Eddys kaya baka gawan nila ng paraan para hindi mahalatang kulang sa ningning ang naturang awarding.

Maaaring kunan nila ng VTR message ang winners para mapanood sa TV ang pasasalamat nila sa naturang award.

Ayon sa mga nasagap namin doon sa awarding, naisip daw ng nasa production na abisuhan na ang winners para matiyak lang na dadalo sila at tanggapin ang kanilang award.

Pero ayaw raw ng taga-SPEED na bumubuo ng The Eddys dahil a­yaw nilang magkaroon ng leakage.

Nakuha nila iyun dahil hindi kumalat o napag-usapan bago ang awards night kung sinu-sino ang winners.

Kaya lang, hindi rin magandang tingnan dahil wala roon ang winners.

Sa Best Actress no­minees, dumating sina Nora Aunor at Rhian Ramos, tapos si Vilma pala ang wagi.

Nasa likuran lang ni Ate Guy ang mga Vilmanians na masayang-masayang nagsisigaw pagtapos tawagin ang pangalan ng Star For All Seasons.