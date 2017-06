JACLYN, BEASTMODE KAY JAKE

NAKIUSAP ang taga-PPL Entertainment, Inc. ni Perry Lansigan na huwag na munang kapana­yamin ang alaga nilang si Jaclyn Jose pagkatapos nitong mag-post ng mahabang pahayag kaugnay sa isyu nina Andi Eigenmann at Jake Ejercito.

Matindi ang paha­yag nito laban kay Jake at ina nitong si Laarni Enriquez dahil napuno na siya sa ginagawa nila sa kanyang anak.

Ayon sa respetadong aktres, “Jake, ubos na pasensiya ko sa inyo. This is the 1st time I am gonna talk about you and your mom In public!

“Pinapalabas nio in private that my daugther is not capable in raising Ellie? For that law suit?

“Kelan ka ba andito? Kelan namin pinagdamot si Ellie? Pakibalik apo ko kasi bibilhan ko pa ng uniform at school supply!

“Ano naibigay nio? Photos? Posting? D naman alam ng tao? Publicly kung ano ka bilang ama!

“Kahit 1 mineral water d kayo nag padala! 3 years bago nio nalaman? Wag! Pls. Nakikiusap ako sa inyo.

“June 22 hearing abt what? Na gusto mo pag andito ka sa iyo si Ellie? Ni hindi mo nga kayang ipaglaban sarili mo!

“Try me Jake! My grandchild have a good heart you know that i will not allow any one to take that away from her.”

Beastmode si Jaclyn!

Nanginginig daw siya sa galit kaya pagpasensyahan na ang mali-mali niyang spellings.

Sabi pa ni Jaclyn, “Pikon nako! Kasi nahihiram mo naman ang dami evidences na pag andito ka nahihiram mo?

“You that your child is so loving and so passionate abt life and at 5 you can tell by her action that she wants life and love and compassion and beautiful things?

“Why that take away from her by having custody? Over what?! Ni hindi ka pa nga graduate 27 yrs old ka na.

“Ano pa ba ang gusto ni Laarnie? Kung ma-out grow mo si Ellie na i c clame nio na Jan 3 2014 nio nalaman na inyo usap tayo o usap ako sa public!

“Nambubuwisit kayo e! Nakatataas man kayo, nasa baba man kami, maayos palaki ni Andi kay Ellie!

“Kumusta ka ? Professio­nal student? You have studying all your life!

“D ka ba naiinis na sa lahat ng visa mo nakalagay student? 27 years ka na student…

“Pinalaki ko ng mag isa ang anak ko alam ko kung gaano ko pag hirapan ang kakainin nia ang pambayad tui­tion fee at kung paano ako nag struggle para buhayin ang anak ko.

“Wag nio ako pagsabihan ng mga hindi magaganda salita. Wag kahit na sino ang puede magsabi ng kahit na ano salita sa anak ko kasi wala kayo alam…

“Alam ni Laarnie Enriquez yan kasi matagal na kami magkakilala. Best friend siya ng ate ko mula’t mula pa hanggang nagkagustuhan si Jake at si Andi d pa nabubuntis si Andi ayaw na nia kasi magulo daw buhay namin…

“Do you need me to say more?. I have more…

“Naranasan kung san kukunin tuition na kaila­ngan ko umiyak ng balde at d matulog para lang mapalaki ko si Andi.

“Kayo nga naman, 1 click magagarang sasak­yan at alam ko na d mo pinadanas sa mga anak mo.

“Lucky you nasa iyo Erap na napakabait at talagang saludo ako. Sana nagmana mga anak mo kay Erap.

“Yes i admit naka­inom ako. Kasi kailangan ko tumapang kahit alam ko bukas kaaway ko na ang lahat…

“I-bash nio ako i will take it all. Eto lang ang puede ko iregalo sa anak ko sa bday nia.

“Kayo mga bashers ni Andi? Kilala nio ba ang anak ko. Most probobly not.

“I am speaking not for Andi but a grandmother to make Jake and her family not to take this for granted. na papatulan ko na kayo.”

Sinubukan naming tawagan si Laarni Enriquez, pero hindi ito sumasagot.

***

Ang legal counsel ni Jake na si Atty. Ferdie Topacio ang nakausap namin at nakiusap ding ayaw na sana niyang pag-usapan pa ang tungkol sa kaso.

Na-upset daw siya nang nabasa ang IG post ni Jaclyn dahil binanggit pa nito ang araw ng hearing.

“Hindi ko naman pinagsasabi ‘yun dahil gusto ko sana tahimik lang, eh.

“Hindi naman kami na nagsasalita, nanahimik na kami, tapos eto siya sa Instagram,” paha­yag ni Atty. Topacio.

Sabi pa niya, may in-email na raw siyang statement sa PEP, at puwedeng iyun na rin daw ang ilabas namin.

Sa statement na ipinadala ni Atty. Topacio ay pakiusap kay Jaclyn na huwag na raw sanang magsalita pagdating sa kaso nina Andi at Jake.

Sabi pa niya, “Ang mga matatalas na sali­tang binitiwan kamakailan ni Gng. Jose na nababalot sa poot, ay hindi nakakatulong upang magkaroon ng maayos na pagtatapos ang usapin na ngayon ay nakabinbin na sa harap ng hukuman.

“Kung mayroong nais sabihin si Gng. Jose, sana ay ilaan na lamang niya iyun para sa hukom kapag nagsimula na ang paglilitis.

“Ang mga uri ng pa­ngungusap na nagmumula kay Gng. Jose ay nagpapalalim lamang ng hidwaan sa pagitan ng dalawang panig.”

Sinubukan pa rin naming tawagan si Jaclyn pero cannot be reached na ang kanyang phone.

Sabi ng handler niya sa PPL, nasa taping ito ng D’Originals. Extended pa raw pala ang D’Originals hanggang sa susunod na buwan.