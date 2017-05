Jackie, pinalitan agad ng ex-BF

KUNG in love ang bida ng My Love From the Star na si Jennylyn Mercado, in love din ang ibang cast kagaya ni Christian Bautista.

Hindi itinatanggi ni Christian ang tungkol sa kanyang non-showbiz girlfriend dahil nakikita sa kanyang Instagram account. Pero hanggang doon lang muna dahil mas gusto niyang private na.

“Desisyon lang namin na to keep it private,” tipid na sagot ng balladeer.

Mas okay ang non-showbiz girlfriend dahil mas tahimik. Seryoso ang relasyon nila na napapag-usapan na ang malagay sa tahimik dahil nasa edad na rin siya.

“Naiisip na, eh. Posibleng siya na nga,” nakangiting sagot sa amin.

Nakiusap siyang huwag nang pahabain pa ang usapan pagdating sa lovelife.

***

Si Jackie Rice na gumaganap bilang si Lucy Yuzon ay aminadong matagal din siyang bago nakapag-move on sa break-up nila ng kanyang non-showbiz boyfriend.

Pitong taon kasi ang kanilang relasyon pero biglang nakaramdam sila ng tabang sa isa’t isa.

Na-fall out of love silang dalawa.

Maayos ang kanilang break-up at apat na buwan ang proseso ng pag-move on niya.

Nagulat lang siyang after one month, nabalitaan niyang may bagong girlfriend na ang dating boyfriend.

Siya ay mas mabuting single na muna at mag-focus sa trabaho.

“Masaya na ako ngayon sa trabaho ko, sa friends ko. Mas may time ako sa Nanay at Tatay ko,” pakli ni Jackie.

“Mas more work ako ngayon. Okay naman makipag-date ako ngayon pero ayoko lang muna talaga magkaroon ng karelasyon.

“Ang natutunan ko dito, ‘pag magmahal ka, dapat na magtira ka para sa sarili.”

***

Derecho ang sagot ni Renz Fernandez na tingin niya, hindi siya type ni Kris Bernal kaya tinigil niya ang panliligaw nang magkasama sila noon sa Little Nanay.

“Parang hindi naman niya ako type, eh. ‘Yun ang pakiramdam ko,” pakli ni Renz nang tinanong din namin sa presscon ng My Love From The Star.

“Nag-try ako. Sabi niya, ligawan ko raw siya. Niligawan ko, wala naman. Eh ‘di sabi ko, alam ko na ‘to, nakikita ko sa actions eh.

“Napapansin ko sa body language, sa movement. Wala naman akong nakikitang gusto niya, so sabi ko, bakit ko lolokohin ang sarili ko?

“Tumigil na ako. Pero friends pa rin kami, eh,” napapangiting ­kuwento ni Renz.

Masayang ibinahagi sa amin ni Renz na sinubukan niya uling manligaw sa ibang girl, pero hindi ­naman siya nagwagi.

“Medyo nabasted ako recently, eh. Pinagpalit ako sa isang ex niya. Medyo nasaktan ako, pero naka-move on na ako ngayon,” pangisi-ngisi niyang kuwento.

Kuhang-kuha ni Renz ang charm ng namayapa niyang amang si Kuya Rudy Fernandez, pero tingin niya, extra effort pa siya sa panliligaw para magka-girlfriend siya.

Sa May 29 na ang My Love From The Star na maglulunsad ng kakaibang loveteam ni Jennylyn Mercado at ng baguhang model/actor na si Gil Cuerva.