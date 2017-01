Iza, markado ang breakdown

WALA pang sablay na pelikula para sa amin si Direk Dan Villegas, mula sa una niyang indie film na Mayohan (2010) hanggang sa mainstream hits niya last year na Always Be My Maybe at How to Be Yours.

Akala namin ay magkakaroon na ng batik ang kanyang magandang body of work sa Ilawod dahil first time niyang nagdirek ng horror mo­vie, pero nagkamali kami.

Malaking bagay na believable at relatable ang script ng Palanca-winning horror fiction writer na si Yvette Tan, kaya malakas ‘yung takot at gulat factor na hindi cheap jump scares.

Ang lakas ng tilian ng audience sa celebrity screening nito nu’ng Sabado night sa SM Megamall.

Hiyawan ang fans sa mga kamay na big­lang nanghahatak ng paa sa ilalim ng kama, pero more than the usual horror tricks ay mas kumakapit ‘yung takot at nanunuot ‘yung kilabot nito.

May matino kasing kuwento na Pinoy na Pinoy dahil galing sa probinsiya ‘yung engkanto ng tubig (na kung tawagin ay ‘ilawod’) na sumama sa siyudad at doon naghasik ng lagim sa isang pamilya.

Sakay na sakay mo ‘yung mga eksena, na maging ang simpleng tunog ng pumapatak ng tubig ay mahihintakutan ka.

Bilang cinematographer din si Direk Dan ay nabigyan niya ng tamang timpla ang ilaw na nagbigay ng akmang mood, look at creepy feel sa pelikula.

‘Yung local flavor nito na tulad nu’ng sinasapian ng masamang espiritu sa isang liblib na barrio at ‘yung misteryo ng enkantong-tubig ay puwedeng maging bentahe nito maging sa international audience na mahilig sa horror.

***

Perfect husband & wife team sina Ian Vene­racion at Iza Calzado na parehong subtle ang galing sa Ilawod.

Sa itsura pa lang ay nagko-complement na ang dalawa. Ang sarap pagmasdan ng magagandang mukha nila, na pambalanse sa nagaganap na katatakutan sa screen.

Makikisimpatya ka sa ordinaryong writer na si Ian na unti-unting gumuguho ang munting pamilyang iniingatan niya.

Si Iza, kumbaga sa tubig ay tranquil waters na swabeng-swabe lang at laging kalma.

Hindi siya tumatalak kahit inaaway na siya ng mister niyang may sapi.

Markado ang breakdown scene ni Iza habang may pinapanood sila ni Ian na chilling footage mula sa CCTV ng kanilang condo.

Very good din ang ibibigay naming grado sa dalawang bagets na gumanap bilang mga anak nina Iza at Ian na sina Xyriel Manabat at Harvey Bautista.

May karapatang ma-proud si Mayor Herbert Bautista (na nandu’n sa celebrity screening) sa anak niyang si Harvey dahil natural si bagets at may wholesome, boyish appeal ito na namana sa kanya.

Perfect choice si Therese Malvar para sa role ng demonyitang water elemental na si Isla.

Wagi ang mga pang-aakit ng hitad na si Isla/Ilawod sa inosenteng bagets na si Ben (Harvey).

May enchanted at creepy presence si Therese kaya effortless ang pananakot niya. Dadaan lang siya sa screen ay tilian na ang audience.

Bukod sa mga pahaplos-haplos ay may pahalik at pahawak sa kamay si Therese kay Harvey.

At may shower scene pa ang dalawang bagets, na siyempre ay hindi mahalay ang pagkagawa pero malakas ang da­ting.

Hanggang sa dulo ay kakapitan mo ang katatakutan ng Ilawod, na bago matapos ay parang magkaka-phobia ka sa tubig at lalayo ka sa anumang basa.

Sa Miyerkules (Ja­nuary 18) ang showing ng Ilawod sa mga sinehan nationwide.